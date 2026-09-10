Andrușca, pe numele său real Andreea Aurică, se pregătește să revină în atenția telespectatorilor în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Andrușca de la Insula Iubirii, pregătită să devină mamă. Decizia surprinzătoare pe care a luat-o în privința căsătoriei | captura instagram/facebook

Ispita în vârstă de 27 de ani a devenit cunoscută după prima sa participare în show, iar experiența de pe insulă i-a adus și o comunitate numeroasă în mediul online.

Andrușca de la Insula Iubirii, pregătită să devină mamă

Andrușca este hairstylist și, după mutarea la București, și-a continuat activitatea în această zonă. Revenirea la „Insula Iubirii” vine însă cu emoții mai mari decât cele pe care le-a avut la prima participare. Vedeta spune că a încercat să păstreze o atitudine elegantă în interacțiunile cu băieții, indiferent că a fost vorba despre întâlniri, activități sau momentele petrecute în casă.

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„Pe insulă am încercat să fiu în funcție de date-uri, de ce făceam în casă, de activitate... dar, în general, da, am încercat să fiu cât mai elegantă, să spun. Pot să spun că Andrușca a plecat fericită de la Insula Iubirii. Am emoții, nu ca anul trecut, mai rău!”, a declarat Andrușca pentru Spynews.ro.

Andrușca a vorbit deschis despre operațiile estetice

Ispita a fost întrebată și despre intervențiile estetice și despre problemele care pot apărea în urma anumitor proceduri. Andrușca a recunoscut că are implant fesier și a explicat că acordă o importanță deosebită sportului pentru menținerea rezultatului.

„Fundul meu, toată lumea știe că nu este natural, am implant fesier, dar sala ajută foarte mult. Nu are nicio legătură implantul cu sala în sine, pentru că implantul este sub mușchi etc., iar mușchiul se lucrează în mod constant. Îl putem mări în continuare dacă dorim”, a spus aceasta.

Andrușca susține că nu intenționează, cel puțin momentan, să recurgă la o altă intervenție. Totuși, pe viitor, după ce va avea copii, nu exclude posibilitatea unei intervenții la nivelul sânilor sau a unei proceduri de liposucție.

„Din fericire, eu am găsit doctorul potrivit pentru această intervenție și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am dat de el și că și-a făcut treaba cum trebuia să și-o facă un doctor. (...) Sunt foarte multe cazuri rele, dar nu cu implant fesier. Sunt fetele, mă rog, am văzut și eu în online, cu Aquafilling etc. (...) Implantul fesier, dacă îl întreții, adică dacă faci sport, este în regulă, este pe viață, nu se întâmplă absolut nimic”, a mai declarat ispita.

Andrușca își dorește să devină mamă

Dincolo de televiziune și de cariera în domeniul beauty, Andrușca spune că își dorește de mai mulți ani să aibă copii. Fosta concurentă a mărturisit că se gândește la acest pas încă de la vârsta de 21 de ani și că așteaptă momentul potrivit pentru a-și întemeia o familie.

„Eu îmi doresc de mult copii, de pe la 21 de ani. Aștept momentul. Vreau să-i fac așa, unul după altul, să mă scap! Aștept momentul potrivit”, a spus ea.

În ceea ce privește căsătoria, Andrușca nu consideră că lucrurile trebuie să urmeze neapărat o anumită ordine. Pentru ea, mai importante sunt iubirea, înțelegerea și compatibilitatea dintre parteneri.

„Bărbatul potrivit cu siguranță va veni sau mă voi duce eu înspre el, dar cred că cel mai important este momentul și situația dintre cei doi, nu neapărat bărbatul potrivit... că trebuie să fim amândoi potriviți ca să meargă treaba. Nu țin neapărat să fiu luată de nevastă într-o ordine firească”, a mai spus Andrușca pentru Spynews.