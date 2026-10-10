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Claudia, șocată de dezvăluirile Rebecăi la Insula Iubirii. Ce a aflat despre iubitul ei: „O înșală de o rupe!”

Claudia a fost prezentă la bonfire în ediția de pe 10 octombrie 2026 de Insula Iubirii. Iubita lui Mocăniță s-a schimbat la față când au văzut ce spune ispitele despre iubitul ei.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 20:20 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 20:19
Claudia, șocată de dezvăluirile Rebecăi la Insula Iubirii | Antena 1
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Claudia a auzit niște declarații făcute de ispita Rebeca. Reamintim că Rebeca și Claudia se cunosc din afara emisiunii și au anturaje comune.

Rebeca a spus că, din sursele sale, Mocăniță îi este infidel Claudiei.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea o iubește real. Dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebeca despre Ionuț Mocăniță.

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O înșală de o rupe!”. Claudia s-a schimbat la față când a auzit declarațiile Rebecăi. Ce informații a dat ispita: „Mi-au spus prietenii comuni!”

Claudia s-a schimbat la față în momentul declarațiilor: „Mie nu mi se pare că Ionuț mi-a făcut ce zic fetele astea. Nu sunt săraca Claudia. Da, avem momente când ne certăm, dar nu pot să zic: Vai ce-mi face mie Ionuț!”, a spus Claudia.

De asemenea, concurenta Insula Iubirii a aflat că ispitele consideră că Ionuț Mocăniță joacă un rol și că alege să meargă la dete-uri cu fetele de care nu se simte atras. De asemenea, Claudia a mai aflat că iubitul ei a fost de două ori refuzat la date de 2 ispite cu care nu interacționează în casă.

„Ce fete rele!”, a spus Claudia. „Din ce spun băieții și fetele reiese că Ionuț fuge de testul în sine. Eu îl cunosc, din punctul meu de vedere nu fuge, dar nu știu ce să zic. Corect ar fi să iasă la date cu persoanele cu care interacționează în casă, cum fac și eu. Dar poate el nu simte nimic pentru nimeni”, a mai spus iubita lui Mocăniță.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Claudia, colaj

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