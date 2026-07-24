Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima

Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima

Bogdan Cîrlan, fost concurent la Insula Iubirii, și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Claudia Florescu. Cum arată noua iubită și ce spune Claudia despre relația ei actuală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 22:03 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 22:04
Galerie
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bogdan Cîrlan pare că și-a găsit din nou fericirea în dragoste, după despărțirea de Claudia Florescu. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a refăcut viața sentimentală și s-a afișat recent alături de o tânără brunetă, care le-a atras imediat atenția fanilor. Internauții au observat rapid asemănarea izbitoare dintre noua parteneră și Claudia, cea alături de care Bogdan a participat la Insula Iubirii, sezonul 7.

Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu

După mai multe relații care nu au rezistat în timp, fostul concurent pare pregătit pentru un nou început. De această dată, el nu a mai ascuns faptul că are pe cineva în viața lui și s-a afișat fără rețineri alături de femeia care i-a cucerit inima.

Noua iubită a lui Bogdan a fost surprinsă pe locul din dreapta al mașinii sale, ținând un cățel în brațe. Chiar dacă cei doi nu au făcut încă declarații oficiale despre relația lor, imaginile au fost suficiente pentru a alimenta speculațiile și comentariile din mediul online. Mulți dintre cei care îi urmăresc au remarcat că bruneta seamănă foarte mult cu Claudia Florescu, atât din punct de vedere al trăsăturilor, cât și al stilului.

Articolul continuă după reclamă

Povestea de iubire dintre Bogdan și Claudia s-a încheiat după emisiune

Bogdan Cîrlan și Claudia Florescu au participat împreună la Insula Iubirii, unde au încercat să își testeze relația. Deși au părăsit Thailanda împreună, povestea lor de dragoste nu a mai rezistat mult după întoarcerea în România, iar cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Despărțirea lor a fost intens comentată de fanii emisiunii, iar, de-a lungul timpului, atât Bogdan, cât și Claudia au fost în atenția publicului din cauza vieții lor sentimentale.

Claudia Florescu și-a găsit și ea liniștea

Dacă Bogdan pare că a început un nou capitol alături de bruneta misterioasă, nici Claudia Florescu nu este singură. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit recent că trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an și că relația a devenit una foarte serioasă.

„Da, am o relație de aproape un an, dar am ținut pentru mine și acum am decis să postez cu el. Sunt într-o perioadă a vieții mele în care sunt foarte liniștită, sunt foarte fericită și încerc să îmi croiesc, încet-încet, un viitor alături de persoana care mă face fericită”, a declarat Claudia Florescu, potrivit Cancan.

+3
Mai multe fotografii

La mai bine de un an de la despărțirea care a pus capăt relației lor, se pare că atât Bogdan Cîrlan, cât și Claudia Florescu și-au găsit echilibrul pe plan sentimental. În timp ce fostul concurent a ales să se afișeze public cu noua iubită, Claudia preferă să fie mai discretă, însă nu ascunde faptul că este fericită și că privește cu încredere spre viitor. Fanii emisiunii urmăresc în continuare evoluția celor doi, curioși să vadă cum vor arăta următoarele capitole din viața lor.

Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”... Ema Oprișan merge până la capăt. Solicitarea făcută în instanță îl vizează direct pe Răzvan Kovacs...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent
Observatornews.ro "Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei "Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei
Antena 3 Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Comentarii


Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Citește și
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Andrușca, schimbare radicală de look. Cum a decurs revederea cu Andrei
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Andrușca, schimbare radicală de look. Cum a decurs revederea cu Andrei
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai... Redactia.ro
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x