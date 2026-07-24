Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima

Bogdan Cîrlan, fost concurent la Insula Iubirii, și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Claudia Florescu. Cum arată noua iubită și ce spune Claudia despre relația ei actuală.

Bogdan Cîrlan pare că și-a găsit din nou fericirea în dragoste, după despărțirea de Claudia Florescu. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a refăcut viața sentimentală și s-a afișat recent alături de o tânără brunetă, care le-a atras imediat atenția fanilor. Internauții au observat rapid asemănarea izbitoare dintre noua parteneră și Claudia, cea alături de care Bogdan a participat la Insula Iubirii, sezonul 7.

Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu

După mai multe relații care nu au rezistat în timp, fostul concurent pare pregătit pentru un nou început. De această dată, el nu a mai ascuns faptul că are pe cineva în viața lui și s-a afișat fără rețineri alături de femeia care i-a cucerit inima.

Noua iubită a lui Bogdan a fost surprinsă pe locul din dreapta al mașinii sale, ținând un cățel în brațe. Chiar dacă cei doi nu au făcut încă declarații oficiale despre relația lor, imaginile au fost suficiente pentru a alimenta speculațiile și comentariile din mediul online. Mulți dintre cei care îi urmăresc au remarcat că bruneta seamănă foarte mult cu Claudia Florescu, atât din punct de vedere al trăsăturilor, cât și al stilului.

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Povestea de iubire dintre Bogdan și Claudia s-a încheiat după emisiune

Bogdan Cîrlan și Claudia Florescu au participat împreună la Insula Iubirii, unde au încercat să își testeze relația. Deși au părăsit Thailanda împreună, povestea lor de dragoste nu a mai rezistat mult după întoarcerea în România, iar cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Despărțirea lor a fost intens comentată de fanii emisiunii, iar, de-a lungul timpului, atât Bogdan, cât și Claudia au fost în atenția publicului din cauza vieții lor sentimentale.

Claudia Florescu și-a găsit și ea liniștea

Dacă Bogdan pare că a început un nou capitol alături de bruneta misterioasă, nici Claudia Florescu nu este singură. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit recent că trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an și că relația a devenit una foarte serioasă.

„Da, am o relație de aproape un an, dar am ținut pentru mine și acum am decis să postez cu el. Sunt într-o perioadă a vieții mele în care sunt foarte liniștită, sunt foarte fericită și încerc să îmi croiesc, încet-încet, un viitor alături de persoana care mă face fericită”, a declarat Claudia Florescu, potrivit Cancan.

La mai bine de un an de la despărțirea care a pus capăt relației lor, se pare că atât Bogdan Cîrlan, cât și Claudia Florescu și-au găsit echilibrul pe plan sentimental. În timp ce fostul concurent a ales să se afișeze public cu noua iubită, Claudia preferă să fie mai discretă, însă nu ascunde faptul că este fericită și că privește cu încredere spre viitor. Fanii emisiunii urmăresc în continuare evoluția celor doi, curioși să vadă cum vor arăta următoarele capitole din viața lor.