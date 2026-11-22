Bianca Ghiurcă, soția Prințului Marco de la Insula Iubirii, a avut o perioadă în care era blondă. Descoperă imagini cu ea din trecut.

Unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula Iubirii seoznul 10 este cel format din Prințul Marco și soția lui, Bianca Ghiurcă. Cei doi au reușit să uimească publicul în repetate rânduri cu declarațiile făcute, iar concurentul s-a numărat și printer cei căzuți în ispită, în Thailanda.

Imagini surprinzătoare cu Bianca Ghiurcă blondă! Soția Prințului Marco de la Insula Iubirii arăta complet diferit în trecut

Bianca Ghiurcă a venit la Insula Iubirii alături de soțul ei, Prințul Marco. Încă de la testimonial cei doi au dezvăluit faptul că una dintre problemele din cuplul lor este gelozia exagerată, lucru ce o face pe concurentă să îl controleze pe partenerul ei, deși sunt împreună de zece ani.

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Odată ajunși în Thailanda, cei doi au descoperit cât de greu este testul fidelității în Thailanda. Dacă Bianca Ghiurcă s-a dovedit a fi extrem de puternică și fidelă lui Marco, nu același lucru s-a putut spune și despre partenerul ei. Prințul Marco s-a apropiat de ispita Gabriella și, la un moment dat, cei doi s-au lăsat pradă pasiunii, lucru ce a rănit-o extrem de mult pe soția bărbatului, care a privit imaginile la o ceremonie a focului.

În prezent, Bianca Ghiurcă a ales să poarte părul într-o nuanță de șaten. Totuși, aceasta nu este singura culoare de păr încercată de concurenta de la Insula Iubirii. În trecut, aceasta a fost și brunetă, lucru ce i-a pus de minune în valoare culoarea deschisă a ochilor.

Totuși, complet diferit arăta în urmă cu doar câțiva ani, adică prin anul 2024, atunci când avea părul blond. Totuși, așa cum fanii Insula Iubirii au putut să observe imediat, și această culoare de păr o prindea extrem de bine pe soția Prințului Marco.

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii a fost și încă este o prezență activă pe Instagram. Tânăra publică frecvent fotografii cu ea și adună instant numeroase comentarii și aprecieri.

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