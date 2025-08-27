Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Cu ce o avertizează Maria pe Ella după bonfire-ul cu Oana Monea. Ce îi transmite Ella lui Teo

În episodul 16 din Insula Iubirii Plus, Maria s-a întors plângând de la bonfire-ul cu Oana Monea și a avut nevoie de sprijinul lui Cătălin.

Maria și Cătălin s-au închis în camera de machiaj unde concurenta i-a povestit ispitei masculine că soțul ei a înșelat-o pentru că s-a sărutat cu ispita Oana Monea.

Maria a avertizat-o pe Ella

Cătălin i-a fost aproape Mariei pentru a o consola și liniști. În timpul discuției lor, Ella a intrat în cameră și i-a spus Mariei că a intrat doar ca să o îmbrățișeze și să îi spună că îi e alături dacă are nevoie. Maria, însă, a ținut să îi șoptească ceva la ureche Ellei ce nu s-a auzit pe camere, dar Ella i-a zis că nu a înțeles.

Maria i-a transmis atunci că a văzut imagini cu un bonfire al băieților unde erau prezenți Andrei, Marius și Marian și a avertizat-o că e posibil să fie și ea dusă la bonfire pentru a se întâlni cu ispitele feminine cu care a interacționat Andrei în vila băieților.

Ella a spus că e pregătită și a întrebat-o pe Maria dacă știe cumva dacă Andrei a rupt logodna cu ea, dar Maria i-a spus că nu știe. Ella a zis atunci că e sigură că Andrei a văzut imaginile cu ea și Teo și a ieșit din cameră.

Ella s-a dus afară la Teo și l-a luat deoparte pentru a-i povesti ce a aflat de la Maria și i-a spus că ea așteaptă să vadă dacă Andrei a rupt logodna cu ea, de vreme ce Marius și-a scos verigheta doar pentru că a văzut-o pe Maria că își trimite bilețele cu Cătălin.

Teo a întrebat-o atunci dacă ea i-a clarificat lui Andrei care sunt motivele pentru care ea e nemulțumită de relația lor și Ella i-a spus că a făcut asta de mai multe ori, dar el nu a vrut să schimbe nimic la el.

Teo i-a spus Ellei că trebuie să se pregătească pentru întâlnirea finală cu Andrei, iar Ella a zis că e pregătită psihic și că ea crede că Andrei îi va vorbi urât.

