Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Cu ce o avertizează Maria pe Ella după bonfire-ul cu Oana Monea. Ce îi transmite Ella lui Teo

În episodul 16 din Insula Iubirii Plus, Maria s-a întors plângând de la bonfire-ul cu Oana Monea și a avut nevoie de sprijinul lui Cătălin.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 08:35 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 11:14

Maria și Cătălin s-au închis în camera de machiaj unde concurenta i-a povestit ispitei masculine că soțul ei a înșelat-o pentru că s-a sărutat cu ispita Oana Monea.

Maria a avertizat-o pe Ella

Cătălin i-a fost aproape Mariei pentru a o consola și liniști. În timpul discuției lor, Ella a intrat în cameră și i-a spus Mariei că a intrat doar ca să o îmbrățișeze și să îi spună că îi e alături dacă are nevoie. Maria, însă, a ținut să îi șoptească ceva la ureche Ellei ce nu s-a auzit pe camere, dar Ella i-a zis că nu a înțeles.

Maria i-a transmis atunci că a văzut imagini cu un bonfire al băieților unde erau prezenți Andrei, Marius și Marian și a avertizat-o că e posibil să fie și ea dusă la bonfire pentru a se întâlni cu ispitele feminine cu care a interacționat Andrei în vila băieților.

Ella a spus că e pregătită și a întrebat-o pe Maria dacă știe cumva dacă Andrei a rupt logodna cu ea, dar Maria i-a spus că nu știe. Ella a zis atunci că e sigură că Andrei a văzut imaginile cu ea și Teo și a ieșit din cameră.

Ella s-a dus afară la Teo și l-a luat deoparte pentru a-i povesti ce a aflat de la Maria și i-a spus că ea așteaptă să vadă dacă Andrei a rupt logodna cu ea, de vreme ce Marius și-a scos verigheta doar pentru că a văzut-o pe Maria că își trimite bilețele cu Cătălin.

Teo a întrebat-o atunci dacă ea i-a clarificat lui Andrei care sunt motivele pentru care ea e nemulțumită de relația lor și Ella i-a spus că a făcut asta de mai multe ori, dar el nu a vrut să schimbe nimic la el.

Teo i-a spus Ellei că trebuie să se pregătească pentru întâlnirea finală cu Andrei, iar Ella a zis că e pregătită psihic și că ea crede că Andrei îi va vorbi urât.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

