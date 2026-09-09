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Câte zile pe lună muncește Nattasha Black pentru traiul mult visat. Ce venituri obține din meseria de dominatoare

Nattasha Black a dezvăluit câte zile muncește pe lună ca dominatoare pentru a-și permite stilul de viață dorit. Ce spune concurenta de la Insula Iubirii despre veniturile sale.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 18:37 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 18:38
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Câte zile pe lună muncește Nattasha Black pentru traiul mult visat. Ce venituri obține din meseria de dominatoare | Antena 1
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Nattasha Black și Lorenzo participă în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația și pentru a afla dacă sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a rezista tentațiilor din Thailanda. Cei doi au intrat în competiție cu o poveste de iubire, dar și cu meserii mai puțin obișnuite.

Câte zile pe lună muncește Nattasha Black pentru traiul mult visat

În timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist în Marea Britanie, Nattasha Black este dominatoare. Tânăra a vorbit de mai multe ori despre activitatea sa și despre faptul că partenerul ei a încercat să îi înțeleagă meseria și să o susțină în carieră.

După ce au ajuns în vilele din Thailanda, concurentele au avut ocazia să petreacă timp împreună și să se cunoască înainte de primele interacțiuni cu ispitele masculine. Într-un episod „Insula Iubirii PLUS”, disponibil exclusiv în AntenaPLAY, Nattasha a făcut dezvăluiri despre meseria sa și despre numărul de zile în care lucrează într-o lună pentru a-și permite stilul de viață pe care și-l dorește.

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Potrivit acesteia, activitatea îi permite să obțină venituri suficiente chiar și atunci când nu lucrează în fiecare zi. Nattasha a mărturisit că pentru ea este suficient să muncească aproximativ o săptămână pe lună.

„Se câștigă bine. Mie îmi e de ajuns să lucrez șapte zile pe lună”, a declarat Nattasha.

Nattasha Black, despre meseria de dominatoare

Concurenta de la „Insula Iubirii” a povestit și în trecut despre pregătirea pe care a urmat-o pentru a practica această meserie. Nattasha a menționat cursurile pe care le-a făcut și acreditările pe care susține că le deține în domeniu.

Pentru ea, activitatea nu se rezumă doar la ceea ce văd cei din exterior, ci presupune și o anumită pregătire profesională. Nattasha a explicat că există și situații în care munca implică realizarea unor materiale video, iar camerele de filmat nu reprezintă o problemă pentru ea.

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„Și la mine e de muncă, mai ales când avem de făcut filme. Pentru mine, camerele nu sunt o problemă, pentru că sunt obișnuită”, a declarat aceasta în timp ce vorbea cu celelalte concurente.

Declarațiile Nattashei oferă o perspectivă asupra unei meserii despre care se vorbește mai puțin în spațiul public. Concurenta susține că veniturile obținute îi permit să lucreze doar câteva zile pe lună, însă nu a dezvăluit în cadrul acestui episod o sumă exactă pe care o câștigă lunar.

Experiența de la „Insula Iubirii” ar putea schimba modul în care Nattasha și Lorenzo își privesc relația. Cei doi au venit în Thailanda pentru a afla cât de puternică este legătura lor, iar apropierea de ispitele din cele două vile le poate pune sentimentele la încercare.

Când se difuzează Insula Iubirii

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” poate fi urmărit pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Show-ul aduce în fața telespectatorilor noi povești de cuplu, dar și momentele în care concurenții sunt puși față în față cu tentațiile.

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Mai multe fotografii

Pe lângă edițiile difuzate la televizor, în AntenaPLAY sunt disponibile și materiale exclusive în cadrul „Insula Iubirii PLUS”, unde telespectatorii pot vedea imagini și discuții care nu au fost incluse în ediția televizată.

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