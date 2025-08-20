Ce a transmis Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 după ce a fost numită „materialistă”. Mesajul tranșant postat în mediul online

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 nu s-a mai abținut și a reacționat după ce a văzut la TV imaginile în care este acuzată că o interesează doar banii. Ce mesaj a transmis aceasta pe rețelele sociale.

Bianca Dan se numără printre fetele care au stârnit controverse la Insula Iubirii 2025. Partenera lui Marian Grozavu a atras și mai mult atenția după ce, recent, l-a întrebat pe ispita Mattia câte mașini are. Ulterior, aceasta s-a apropiat tot mai tare de acesta, iar în ediția din 19 august 2025 chiar au petrecut clipe departe de restul grupului. Mai mult, Mattia chiar a declarat recent că banii săi ar putea fi un motiv pentru care tânăra și-a îndreptat atenția către el.

De asemenea, și ispita Narcis a numit-o pe Bianca „materialistă” în urma unei discuții în care aceasta a recunoscut că îi place comoditatea relatiei actuale.

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025, reacție tranșantă după ce a fost numită „materialistă”

Cu toate acestea, tânăra nu s-a mai abținut și a răbufnit în mediul online. Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 a ținut să precizeze că întotdeauna a muncit pentru a-și câștiga banii.

În plus, partenera lui Marian Groazvu de la Insula Iubirii 2025 a mărturisit că datorită experineței din Thailanda a realizat care sunt „neîmplinirile” sale, atât pe plan personal, cât și în relație.

„Fiecare dintre noi are dreptul să îsi trăiască viata după proprile alegeri și principii. Perfecţiunea nu există, dar dacă cineva se consideră astfel, îl felicit. La fel, îi respect si pe cei care aleg să trăiască în functie de părerea ,lumii", dacă asta le aduce liniste si împăcare.

Pentru mine, acea experiență a fost unică - m-am distrat ca niciodată și tot atunci am realizat unde se află neîmplinirile mele, atât ca individ, cât si în relație. Este firesc să ne dorim cu toții un trai mai bun, dar pentru mine nu partea materială a fost prioritară. Am fost trup și suflet alături de partener mai ales la greu.

Viata ne pune pe fiecare în fața unor lecții - uneori dureroase, alteori pline de bucurie. Important este sắ rămânem sinceri cu noi însine, să alegem ce ne face fericiţi si sắ nu uităm că adevărata valoare stă în autenticitate, nu în aparențe”, a scris fata într-o postare pe InstaStory, alături de o imagine de la Insula Iubirii sezonul 9.

