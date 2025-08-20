Mesajul ispitei Adrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata

Ispita Adrușca i-a transmis un mesaj de încurajare lui Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV, la Insula Iubirii 2025. Fata a dezvăluit un detaliu neștiut din culisele celui mai dur test de fidelitate. Ce relația este acum între ei.

Momentul de intimitate dintre Ella și ispita Teo de la Insula Iubirii 2025 s-a viralizat și toată lumea vorbește despre el. Însă, pentru cei implicați, difuzarea ediției la TV a atins răni adânci. Astfel, Adrușca, ispita de care Andrei Lemnaru a fost apropiat în Thailanda a simțit nevoia să îi transmită un mesaj de încurajare.

Ispita Adrușca, mesaj de încurajare pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV, la Insula Iubirii 2025. Ce detaliu din culise a dezvăluit

După difuzarea la TV a ediției în care logodnica lui Andrei a cosumat relația cu ispita, Adrușca a revenit cu un mesaj în mediul online. Fata a ținut să-l asigure pe Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025 că nu este singur în aceste momente și că toți cei din casa băieților îi vor fi aproape, la fel ca și în momentul filmărilor.

Ispita Adrușca de la Insula Iubirii 2025 a dat și câteva detalii din culisele show-ului și în postarea sa, a povestit că toți au suferit cot la cot cu Andrie după ce acesta a urmărit imaginile la bonfire.

Tânăra i-a mai transmis că îl iubește, semn că între ei doi s-a creat o relație foarte aproapiată.

„Bună tuturor. Vă pup și vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, de susținere și pentru că vă reupeți din timpul vostru pentru a vă spune gândurile sau sentimentele față de noi”, și-a început ea mesajul video publicat pe Insta Story.

„Fac acest videoclip pentru Andrei să îi transmis că îl pup și că îl iubesc din tot sufletul și că suntem lângă el sufletește la fel cum am fost și acolo, pe Insulă și că retrăm toate momentele prin care el a trecut. De fapt, noi cu toții am trecut. Și vreau să știe că nu este singur și nu va fi niciodată și că orice se va întâmpla, sau orice s-a întâmplat Insulă, el va rămâne în inimile noastre și îl voi iubi, îl vom iubi la fel de mult. Fac acest mesaj din partea tuturor. Cred că toți ar fi simțit, la un moment dat, să îi lase un mesaj de genul lui Andrei, așa că am luat eu inițiativa. Vă pup, vizionare plăcută în continuare și Doamne ajută!”, a fost mesajul transmis de ispita Adrușca după difuzarea la TV a celui mai greu moment de pe Insulă pentru Andrei Lemnaru.

Băiatul a distribuit, la rândul său, clipul ei, alături de mesajul: „Ești minunată! Mulțumesc din suflet” și a adăugat mai multe inimioare.

