Cine e ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce meserie inedită are și care sunt pasiunile lui

Narcis Bujor, în vârstă de 32 de ani, este una dintre ispitele masculine care promit să aducă surprize și senzualitate în sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii de la Antena 1.

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii va avea premiera în luna iulie și deja s-au aflat numele primelor trei ispite masculine, printre ei fiind și Narcis Bujor. Publicul așteaptă cu nerăbdare să afle noi vești și să descopere ce surprize aduce Insula Iubirii 2025.

Descoperă cine este ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii sezonul 9. Află ce meserie are și care sunt pasiunile lui.

Cine e ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce meserie inedităare și care sunt pasiunile lui

Narcis Bujor are 32 de ani și se face remarcat imediat ce intră într-o încăpere. Are o înălțime impunătoare de 194 centimetri și o pasiune clară pentru tatuaje. Hobby-ul s-a transformat în meserie în 2019, atunci când a devenit artist tatuator. În plus, îmbină duritatea masculină, marcată și de faptul că se joacă cu focul, pentru a crea spectacole de neuitat ca fire performer, cu sensibilitatea, care poate fi evidențiată prin lucrurile pe care le scrie. Fire sensibilă și pasionată de frumos, el a scris un volum de poezii si epigrame care a fost publicat in presa locala din Tecuci.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine e ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii sezonul 9. Poreclit „Jaguarul”, tânărul e gata să își aducă șarmul incredibil

În plus, ispita Narcis de la Insula Iuirii 2025 lucrează la un salon de tatuaje și este stripper în trupa lui Cornel Păsat.

Tânărul este pasionat de mersul la sală, de câini și călătorii.

Citește și: Cine e Cătălin Brînză. Fostul model este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce gânduri are pentru show

„Îmi place ca atunci când plec de undeva, să-mi fie simțită lipsa. Sunt un om interesant, dar trebuie să îți dorești să mă cunoști și să-ți dai interesul”, a dezvăluit ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii 2025.

Primele imagini de la Insula Iubirii sezonul 9. Premiera este în iulie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Află detalii despre noul sezon

Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii va avea premiera în luna iulie și fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere cine sunt ispitele masculine și feminine care vor testa din plin fidelitatea cuplurilor înscrise în competiție.

Și de data aceasta, Thailanda promite să fie la fel de seducătoare și „periculoasă”, într-un test în care doar iubirea adevărată și sinceră poate să învingă!

„Încă nu-mi vine să cred că a trecut o lună de la momentul în care am ajuns în Thailanda, alături de întreaga echipă pentru a pregăti ultimele detalii și a începe treaba! După o perioadă încărcată, în care am numărat atât apusuri, cât și răsărituri, în cele mai frumoase locații, în timpul filmărilor și în care ne-am implicat la maximum, fiecare dintre noi, iată-ne, astăzi, la finalul lunii martie, gata să ne întoarcem acasă. Aș vrea să vă ofer atât de multe informații din culise, dar încă nu e momentul, așa că mă rezum la a vă transmite că va fi un sezon ce nu trebuie ratat. Emoțiile ating cele mai înalte cote, trăirile sunt mai puternice ca oricând, iar testul va scoate la iveală fiecare detaliu!”, a declarat Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, la finalul lunii martie, atunci când s-au încheiat filmările.

Insula Iubirii 2025 are premiera în luna iulie și va putea fi urmărită pe Antena 1 și în AntenaPLAY.