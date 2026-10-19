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Ce ocupație are ispita Gabriella de la Insula Iubirii. Cum își câștigă existența de aproximativ patru ani

Gabriella Barbu, una dintre ispitele din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a dezvăluit cu ce se ocupă în viața de zi cu zi și care sunt sursele sale de venit.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 10:48 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 10:55
Ce ocupație are ispita Gabriella de la Insula Iubirii. Cum își câștigă existența de aproximativ patru ani | antena 1
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Stilul său de viață exclusivist, călătoriile și vacanțele în destinații de lux i-au făcut pe mulți să se întrebe din ce câștigă bani bruneta.

Ce ocupație are ispita Gabriella de la Insula Iubirii

Gabriella era deja cunoscută în Spania datorită participării la emisiunea „Insula Iubirii” din această țară, iar apariția sa în varianta românească a show-ului i-a adus și mai multă vizibilitate. Pe lângă aspectul fizic și personalitatea sa, publicul a devenit curios să afle mai multe despre activitatea sa profesională.

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Potrivit propriilor declarații, Gabriella lucrează în televiziunea spaniolă de patru ani. În paralel, are propriile afaceri și desfășoară activități online. De asemenea, bruneta este angajată la o companie de transport, în departamentul de logistică, unde se ocupă inclusiv de documente și de evidența comenzilor.

Ispita a explicat că munca sa presupune și sarcini administrative, precum completarea unor fișiere Excel cu comenzile primite prin intermediul unui site. Deși a recunoscut că îi este greu să explice exact toate responsabilitățile pe care le are, Gabriella a ținut să precizeze că veniturile sale nu provin exclusiv din aparițiile televizate.

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În această perioadă, bruneta a călătorit mult și are în plan alte vacanțe în destinații exclusiviste. Din acest motiv, a luat o pauză de la activitatea profesională, după cum a povestit pe TikTok.

„Muncesc! Eu sunt la televizor în Spania de patru ani. Am și firmele mele și muncesc online. Eu muncesc și cu ei, documentez, fac Excel la toate comenzile de pe site, nu știu să explic bine”, a declarat Gabriella Barbu pe TikTok.

Gabriella Barbu, dezvăluiri despre relația cu fostul iubit

Dincolo de carieră și de stilul său de viață, Gabriella Barbu a atras atenția și prin povestea sa sentimentală. Ispita a format un cuplu cu Alex Girona, iar relația lor a fost intens urmărită de publicul din Spania.

Cei doi s-au despărțit, iar Gabriella a vorbit despre suferința provocată de această relație. Bruneta l-a acuzat pe fostul partener de infidelitate și a susținut că acesta ar fi înșelat-o în repetate rânduri. În opinia sa, comportamentul lui Alex Girona a pus sub semnul întrebării sentimentele pe care acesta pretindea că le are pentru ea.

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În timpul confruntării dintre cei doi, Gabriella și-a exprimat dezamăgirea și a vorbit despre felul în care a afectat-o situația, mai ales după ce a aflat noi informații despre presupusele infidelități.

„Consideri că iubești o persoană dacă o înșeli de douăzeci de ori? Îți iert o infidelitate, iar tu, cu conștiința atât de liniștită, fără să-mi spui, încât trebuie să aflu aici. Asta înseamnă să iubești? De fiecare dată când vin aici, trebuie să aflu câte ceva. Tu permiți ca toată Spania să râdă de mine. Și ele, de asemenea”, i-a reproșat Gabriella fostului iubit, potrivit publicației spaniole AS.

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