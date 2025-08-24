Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față

Antena Căutare
Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali au fost extrem de apropiați în platou la Antena Stars, iar Geanina Ilieș i-a dat de gol. Ce relație există, de fapt, între cele două ispite de la Insula Iubirii 2025.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 12:32 | Actualizat Duminica, 24 August 2025, 12:35

Ispitele Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali de la Insula Iubrii 2025 au apărut împreună la TV, după speculațiile despre ei apărute în presă. Aceștia au vorbit deschis despre ce fel de relație există între ei, în acest moment .

Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Prezentatoare Antena Stars i-a dat de gol pe cei doi

Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025 a fost invitată în platoul Antena Star, însă nu mică le-a fost surprinderea atunci când ea și Mattia Carnessali au apărut împreună. Prezentatoarea știrilor i-a dat de gol pe cei doi și a dezvăluit că frumoasa ispită a fost adusă la platou de nimeni altul decât colegul ei de pe cealaltă insulă.

Acesta li s-a alăturat ulterior în emisiune, iar ispitele au vorbit despre relația care există între ei, în prezent.

„Nu a găsit Uber și m-a sunat: << Te rog, Mattia, tu că ai multe mașini, nu îmi dai una? Și am zis: Hai că te duc eu. Îți dau mașină cu tot cu șofer >>, a spus Mattia zâmbind.

„Deci mai bine o aduci tu, decât să o lași să conducă?”, a întebat Geanina Ilieș.

„Dar eu am condus mașina! Am condus și ți-a plăcut!”, a dat din casă Cristina, semn că cei doi s-au mai întâlnit.

Întrebat cât de mult îi place de Cristina, pe o scară de la 1 la 1.000, Mattia a răspuns: „2.000. E greu să nu îți placă de Cristina”.

Pe întreg parcursul interviului, Cristina și Mattia au zâmbit și glumit, ceea ce a făcut pe prezentatoare de la Antena Stars să remarce cât de bine le stă împreună.

„Toată presa o să scrie din momentul acesta că sunteți împreună. Aveți așa o chimie...de bine vă stă bine împreună”, a declarat aceasta.

„Eu cred că avem vibe-ul ăsta amândoi. Suntem pozitivi”, a adăugat ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025.

„Și nu e păcat să nu uiți vibe-ul ăsta?”, a mai întrebat și prezentatorul TV.

„E păcat să nu faci acel păcat”, au răspuns ei râzând.

„Mattia, dar promiți că mă chemi la nuntă?”, a mai vrut să afle Geanina Ilieș.

colaj foto Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali de la Insula Iubrii 2025 la antena stars
+8
Dincolo de glume, ei au confirmat că, în prezent, nu formează un cuplu, însă îi leagă o frumoasă relație de prietenie.

