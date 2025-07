Cristina Scarlevschi este una dintre cele mai atrăgătoare ispite de la Insula Iubirii sezonul 9. În urmă cu 10 ani, Cristina arăta diferit, cu toate că avea o frumusețe angelică.

La 21 de ani, Cristina cocheta cu modelingul și era o tânără superbă, căreia îi plăcea să pozeze.

Insula Iubirii, sezonul 9. Cum arăta ispita Cristina Scarlevschi în urmă cu 10 ani, înaintea intervențiilor estetice

Cristina Scarlevschi păstrează pe contul ei pe Instagram imagini vechi, de pe vremea când nu descoperise intervențiile de înfrumusețare. O fotografie postată în anul 2015 arată o tânără superbă, cu o constituție atletică și trăsături angelice, care pozează în costum de baie.

În cei 10 ani care s-au scurs de atunci, ispita de la Insula Iubirii a trecut prin multe schimbări. A bifat cel puțin o reorientare profesională și a decis să-și aducă câteva îmbunătățiri.

Cristina a apelat la ajutorul unui medic iscusit pentru a își modela bustul, dar și chipul. Ea și-a mărit buzele și pare să fi intervenit și asupra bărbiei, pentru un look nou. Desigur, schimbările au fost făcute cu bun gust și doar scot în evidență frumusețea trăsăturilor pe care ispita le-a moștenit.

Cine este Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii sezonul 9

Cristina Scarlevschi are 31 de ani, vine din Republica Moldova și este pasionată călătorii, dans și sport. Ispita are o ocupație surprinzătoare: este instructor de pole dance și are peste 65 de mii de urmăritori doar pe Instagram.

Îi place să fie mereu în mișcare și să creeze, așa că reușește mereu să încerce lucruri noi și să își depășească limitele. Mai mult decât atât, ea zice că doar atunci când dansează sau face sport se simte liberă cu adevărat.

Despre ea, ispita Cristina Scarlevschi a recunoscut faptul că este o fire pătimașă și energică, adică o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”.

