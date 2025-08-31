Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 are o carieră de succes, deține propria firmă, dar în trecut se pregătea pentru un alt domeniu. Ce facultate a absolvit partenerul Biancăi.

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 are o carieră de succes, dar în trecut, s-a pregătit pentru un alt domeniu | Antena 1

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 a atras atenția încă de la începutul reality show-ului. Deși rezervat și calculat, el s-a făcut remarcat în Thailanda datorită stilului său unic și a trecut de la porecla de „domnul Marian”, așa cum îl alinta iubita lui, la „Corleone”.

Domnul Marian de la Insula Iubirii 2025 are în prezent propria lui firmă de imobiliare, unde lucrează alături și de Bianca. Potrivit informațiilor din media, compania înființată în urmă cu 7 ani este foarte prosperă.

Citește și: Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi

Anul trecut, aceasta a înregistat o cifră de afaceri de 299.943 de lei, se arată în actele făcute publice.

Articolul continuă după reclamă

Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt

În plus, el are un CV bogat. Așa cum a povestit în Thailanda, a locuit pentru o perioadă de timp în Miami și a tărit fix viața pe care o visa. Domnul Marian și-a petrecut o mare parte din timp pe vase de croazieră, înconjurat de produse de lux, prin prisma job-ului pe care l-a avut acolo.

Cu toate acestea, pregătirea lui profesională vine dintr-o cu totul altă zonă. Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 are o diplomă în Drept.

Acesta a absolvit, în urmă cu peste un deceniu, Universitatea Româno-Americană din București.

Povestea lui Marian Grozavu și a Biancăi Dan de la Insula Iubirii 2025

Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste trei ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât totul să se lege și să fie de durată!

Cu toate acestea, tânăra a dezvăluit la unul dintre testimoniale că partenerul ei era căsătorit atunci când l-a cunoscut și că Marian i-a ascuns acest detaliu la începutul relației.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicate. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”.

Citește și: Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la gestul nebunesc

Se pare, totuși, că Marian Grozavu a regretat acest lucru, căci a declarat: „Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”.

Trei ani mai târziu, cei doi au ales să vină în Thailanda și să își testeze relația. Rămâne de văzut cum vor pleca de la Insula Iubirii: împreună sau separat.