Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la gestul nebunesc 

În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, concurenții au ajuns din ce în ce mai aproape de răspunsurile pe care le căutau, însă cu greu au putut face față realității. De la cereri în căsătorie, la oficializări de relații și până la atingeri interzise, totul s-a trăit la maxim și fără rețineri într-o experiență greu de imaginat.

Episodul 18 Insula Iubirii sezonul 9 a debutat prin continuarea scenelor de pe plajă cu Bianca și ispita Mattia și a celor de la Bonfire-ul special cu Andrei, Marian, Cristi și Marius.

Emoțiile concurenților au atins din nou cote maxime, însă adevăratele clipe greu de gestionat au fost când au avut loc noi săruturi, promisiuni, vizite din partea lui Radu, dar și când flacăra ispitei s-a aprins din nou.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cadrul ediției 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, cine și-a cerut iubita în căsătorie, cine a încălcat din nou limitele impuse de partener și ce l-a determinat pe Marian să alerge spre vila fetelor.

Bianca Dan i-a promis ispitei Mattia că va merge la el după ce își va încheia socotelile cu Marian, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

După ce Bianca a avut parte de o surpriză emoționantă din partea lui Mattia cu ocazia zilei sale de naștere, cei doi s-au apropiat din ce în ce mai tare și și-au făcut o serie de destăinuiri total neașteptate. Ea i-a mărturisit că nu i-a fost niciodată atât de greu să se abțină din a-și da voie să facă ceea ce simte, iar el, cu ajutorul pieselor de pe fundal, i-a dat de înțeles că tot ce ar vrea ar fi să o sărute și că nu ar vrea să îi lipsească nimic.

Tachinările, complimentele și momentele petrecute departe de cei din vilă au făcut-o pe Bianca să uite complet de toate problemele și să zâmbească din tot sufletul, iar când s-a întors în cameră a recitit biletul pe care Mattia i l-a oferit de ziua ei.

„Mi-a promis că ne vom vedea după ce o să își încheie (n.r. socotelile) acasă și că o să vină la mine. Mi-a promis că se întoarce acasă cu el doar ca să încheie lucrurile, nu ca să facă ceva cu el, la nivel sentimental sau sexual... ” a explicat ispita la testimonial, adăugând că i se pare mai grav ceea ce i-a spus decât un sărut.

Marian Grozavu vrea să dea ochii cu ispita Mattia la ceremonia finală. Ce i-a făcut pe toți să râdă la Bonfire, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Marian Grozavu a luat prin surprindere pe toată lumea aseară, la finalul episodului 17, după ce a văzut imagini cu iubita lui care era vizibil apropiată de ispitele masculine, iar el a refuzat să creadă ceea ce a văzut, motivând că există șansa ca totul să fie scos din context.

Deși a văzut mai multe imagini care ar fi trebuit să îl pună pe gânduri, iar colegii lui i-au dat de înțeles că ceea ce vede este cât se poate de îngrijorător, Marian nu a vrut să accepte că Bianca ar putea să aibă sentimente reale pentru un alt bărbat.

El a susținut cu tărie că așteaptă ceremonia finală, unde și-ar dori să îl vadă și pe Mattia, stârnind hohote de râs, deoarece toată lumea a început să își imagineze un Bonfire final în care Radu Vâlcan întreabă: „Marian, Mattia, v-ați cunoscut aici pe Insula Iubirii, cum doriți să plecați? Împreună sau separat?”.

Totuși, el a fost extrem de serios și chiar i-a cerut prezentatorului emisiunii să îl invite și pe Mattia la ceremonia finală: „Poți să mi-l aduci și pe el, te rog? Întreabă-l. Cum a fost discuția cu Maria și cu Oana. La mine lucrurile sunt clare. O să clarific”.

La finalul Bonfire-ului, Marian a surprins din nou, după ce i-a cerut scuze lui Radu Vâlcan pentru cele întâmplate în această seară, justificând că imaginile sunt foarte greu de privit pe care nu le poate accepta.

Cristian Pungă, bulversat de afirmațiile Francescăi. Ce l-a consternat pe concurent la Bonfire, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Imaginile pe care le-a așteptat cu sufletul la gură au venit și pentru Cristi, însă pentru el lucrurile au stat destul de diferit. Mai exact, concurentul a observat că iubita lui se simte bine, însă nu a putut să înțeleagă de ce a făcut anumite afirmații în fața ispitei Octavian.

Într-un moment de slăbiciune, Francesca a deschis un subiect total neașteptat în fața lui Tavi, mărturisindu-i că nu înțelege de ce Teo susține că nu există în casă o persoană pentru ea și că de aceea este „roata de rezervă”, în contextul în care ea a mărturisit că cel care se încadrează în tipologia ei de bărbat ar fi Cătălin.

„Mie chiar îmi place de Cătă ca și om. Probabil dacă l-aș fi întâlnit în alte circumstanțe și n-aș fi fost cu Cristi, ar fi fost o persoană de care eu m-aș fi simțit atrasă, dar nu am cum să am altfel de sentimente. Oamenii fiind în relații stricate, nu au cum să înțeleagă lucrul ăsta. Nu aveam probleme și nu am probleme. Deci noi am pozat până și chestia asta... Adică ne simțeam cumva prost, că noi nu avem o problemă reală și atunci am zis, hai să ne legăm de chestia asta. Că nu facem lucruri, că nu am mers în concedii. Dar noi am fost în perioada vieții în care am construit. Și n-ai cum să le faci pe toate, dar zi-mi tu mie un cuplu perfect” a susținut această, luând prin surprindere pe toată lumea.

„Nu știu la ce se referă << am pozat >>. Aparent ne legăm de lucrurile cărora le-a dat greutate acasă, dar... Cred că a conștientizat că nu erau lucruri atât de importate cărora să le dea o așa mare greutate și probabil asta a făcut-o să zică treaba asta. Pe mine mă bucură să zică treaba asta, dar acasă de ce avem probleme? Vii aici să spui că nu aveam probleme, dar acasă aveam? O să discut cu ea.” a susținut Cristi bulversat.

Marius Avram crede că ispita Cătălin s-a îndrăgostit de soția lui. Ce a spus despre imaginile pe care le-a văzut cu Maria la Bonfire, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Marius a fost ultimul concurent care a văzut imagini la Bonfire, însă pentru el pare că gesturile partenerei nu mai au niciun efect, mai ales că el a avut deja parte de o întâlnire cu ispita care a făcut-o pe Maria să întreacă anumite limite.

„Radu, nu mai sunt surprins de nimic din partea ei. (...) Se pare că din partea ei este un joc pentru că a zis la un moment dacă că încă o dată este cu un pas înaintea mea și asta mă face să cred anumite dubii pe care le am din trecut.” a spus acesta după ce a văzut-o pe soția lui în timp ce îi povestea lui Cătălin că s-a ocupat de bilețel chiar înainte ca Marius să vină în vila fetelor pentru a-l căuta.

Concurentul a mai adăugat că există posibilitaea ca și ispita să se fi îndrăgostit de ea, dat fiind că ia parte la gesturile neasumate ale soției sale:

„Odată ce își trimit bilețele, nu cred că nu s-ar fi îndrăgostit și el... Oarecum după discuția mea cu el când a zis că totul a venit de la sine, oarecum l-am privit în ochi și l-am simțit că îmi spune adevărul. De asta zic că s-a îndrăgostit și el”.

Andrei Lemnaru s-a destăinuit în fața ispitei Andrușca după ce a văzut o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo. Cum au fost surprinși cei doi, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Dezamăgit de atitudinea Ellei, Andrei a simțit să se retragă pe plajă alături de Andrușca, ispita care i-a fost alături în ultimele zile și care a reușit să doarmă alături de el în camera sa. Pentru că a simțit nevoia să se deschidă în fața ei, concurentul i-a mărturisit că este deranjat de faptul că partenera lui face totul să pară ca vina îi aparține lui și că de aceea ea acționează într-un anumit fel.

„Face cumva să par eu de vină, pentru ceea ce face ea. Vorbeau despre afecțiunea dintre noi, despre contact sexual și a zis că ea venea la mine și eu nu voiam. Da, am avut momente când eram obosit, dar dacă este să o iau logic, eu nu i-am spus niciodată așa ceva chiar dacă s-a întâmplat. Poate stresul, poate munca, poate oboseala și poate când am eu chef, tu nu ai chef, și când tu ai, eu nu am.

Și încă o chestie, nu suport minciuna. Ea a fost la o femeie (n.r. clarvăzătoare), și i-a spus că nu vom avea nicio nuntă. Eu nu știam chestia asta și cred că mai sunt multe chestii pe care nu mi le-a spus. De ce am ajuns până în punctul de m-am dus mi-am cumpărat costum, i-am cumpărat rochie. De ce? De ce încă voiai să faci chestia asta? Ea era 50% - 50% dacă plecăm împreună de când a intrat.” a explicat acesta în timp ce o ținea strâns în brațe pe ispită.

„Eu nu sunt de vină pentru că i-am oferit ce poate să ofere un bărbat și mai mult. Că nu a fost ea mulțumită și nu mi-a spus... doar ea poate să-mi dea răspunsul. Am oferit tot ceea ce a fost mai bun în mine. (...) Ea dă în mine... de ce? Nu știu.” a mai adăugat Andrei la testimonial.

Bianca Dan se distra cu Mattia Carnessali în apă în timp ce Marian Grozavu își ieșea din minți din cauza imaginilor văzute în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Deși a menționat că îi este frică de apă și că nu își dorește să se aventureze în larg, Bianca a cedat insistențelor ispitei și a pășit alături de el în valurile puternice din noapte. Totuși, ei s-au retras rapid pe mal, acolo unde au avut din nou loc conversații emoționante.

„O să-ți fie dor de mine?” a întrebat-o Mattia, urmând ca ea să îl roage să nu o facă să plângă.

„Și mie o să-mi fie dor de tine” a răspuns ispita, înțelegând ceea ce a vrut ea să spună și oferindu-i încă un pupic pe obraz.

„Nu cred că o să avem timp să ne fie dor” a mai spus ea.

În tot acest timp, Marian, care le-a recunoscut ispitelor feminine că s-a enervat foarte tare, a încercat cu toate puterile să își stăpânească supărările, așa cu o face el de fiecare dată în astfel de situații, și anume aducând vorba despre bani.

„La Dream Date eu nu vreau să fiu ales. Pe cine aleg să mă refuze! Când ne-o fi mai greu, să plâng prin Miami, pe acolo, cu al meu Corvette, eventual o croazieră și să-mi văd de viața mea. De nervi până la final o să arunc un milion (n.r. de dolari), o să fac un milion, 500. Deci dacă plec de aici singur, la sfârșitul anului am un milion în buzunar. Eu când mă enervez mă bag pe bani.” a spus acesta ridicându-se de la masă.

Cătălin Brînză a invitat-o din nou pe Maria Avram să se mute la el în Londra. Cum a răspuns soția lui Marius la propunerea ispitei în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Se pare că nu doar Bianca și Mattia au avut parte de convesații emoționante pe plajă, ci și Maria și Cătălin, care au ajuns din nou la discuția legată de mutarea ei la Londra, fiind invitată de ispită la el acasă.

„Tot parcursul meu aici ține foarte mult de tine. M-ai ajutat foarte mult. O nebună care ți-a intrat în inimă” a spus Maria urmând ca el să continue: „Căreia i-am spus să-și facă bagajele, să vină în Londra. Sun pregătit. Sunt 100% pe poziții. Eu când îți spun << Fă-ți bagajele și vino la Londra>> sunt foarte asumat.

„Mie nu-mi vine să cred că noi avem discuția asta acum. Visez sau sunt trează?” a întrebat Maria, cu zâmbetul pe buze și oferindu-i o îmbrățișare.

Ulterior, ea s-a retras în cameră, fiind extrem de confuză cu privire la ceea ce se întâmplă în viața ei.

Andrei Lemnaru a sărutat-o pentru prima dată pe ispita Andrușca. Cum au fost surprinși în cameră la el, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Noua lovitură grea de la Bonfire se pare că și-a spus cuvântul pentru Andrei, deoarece concurentul a simțit pentru prima dată să facă un pas important în privința interacțiunilor cu Andrușca.

După ce l-a ascultat și i-a fost alături într-unele dintre cele mai grele momente de până acum, ispita a ajuns din nou în camera lui, acolo unde au dormit împreună și au avut loc primele săruturi. Andrei nu a ezitat să recunoască că el a fost cel care a luat inițiativa, iar Andrușca a fost extrem de fericită că totul a venit din partea lui fără să pună presiune.

„Am făcut ceea ce am simțit” a spus el, urmând să declare că nu îl mai interesează de părerea Ellei pentru că aceasta ar fi trebuit „să se gândească de 10 ori înainte de a face o chestie”.

După a doua seară petrecută împreună în camera lui, Andrei nu s-a ferit să spună că o place cu adevărat, mai ales că i-a permis să doarmă în patul lui.

Radu Vâlcan și-a făcut din nou apariția în vilele concurenților. Ce veste le-a dat lui George Vornicu și Ionelei Coșa, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Emoțiile au crescut de la un minut la altul atunci când băieții au aflat că Radu Vâlcan a venit cu noi vești pentru ei. Deși Marian Grozavu era cel care se aștepta să fie din nou vizat de vizita prezentatorului, George Vornicu a fost cel care a primit o veste importantă de această dată.

„Astăzi sunt aici pentru că din nou am vești pentru voi. De fapt, pentru unul singur dintre voi. Am vești pentru George. George, ai decis să intri în acest test pentru a-i demonstra Ionelei că poate să aibă încredere în tine, însă, odată ajuns aici, nu ai găsit absolut nicio resursă necesară pentru a te acomoda și pentru a te testa cu adevărat. Nu este absolut nimic de condamnat, asta vreau să înțelegi.

Singura în măsură să decidă dacă modul în care tu ai văzut test sau această experiență aici, dacă toate aceste lucruri pot ajuta ca relația voastră să funcționeze pe bază de încredere, este evident, Ionela. Ce este clar pentru toată lumea, este că prezența ta aici nu ar avea cum să te mai ajute.

George, Insula îți va îndeplini astăzi dorința pe care ți-ai exprimat-o în repetate rânduri, aceea de a pleca. Așadar, George, experiența ta la Insula Iubirii se încheie acum, în acest moment! Te rog să îți faci bagajul, ai la dispoziție câteva minute să îți la revedere de la cei din vilă, iar astăzi evident te vei revedea cu Ionela” a spus Radu, aducându-i zâmbetul pe buze concurentului, care a ținut să și mulțumească pentru acest lucru.

„Băieți, în seara aceasta va fi ultimul party al vostru aici, pe Insula Iubirii” a mai adăugat prezentatorul înainte să părăsească vila.

„Am primit vestea asta cu toată bucuria din suflet! Îmi doream din tot sufletul să pot s-o iau pe Ionela și să plec! Un chin necesar care m-a învățat foarte multe, recomand celor care sunt tari” a spus și George la testimonial, vizibil emoționat.

Ulterior, și Ionela a aflat că Radu Vâlcan a venit special pentru ea în vila fetelor, pentru a-i oferi o veste bună, și anume, aceea că va pleca acasă și că se va reîntâlni cu iubitul ei la ceremonia finală.

„Fetelor, v-ați dori să vedeți imagini cu partenerii voștri? Poate, dar data viitoare pentru că Insula are vești pentru una dintre voi, iar aceea este Ionela!” a fost replica care le-a ținut pe jar pe toate concurentele până la ultimul cuvânt.

„Ionela, îți mărturisesc că mai devreme am stat de vorbă cu George. George a exprimat în nenumărate rânduri că își dorește să părăsească acest experiment, iar astăzi această dorință i s-a îndeplinit, automat și pentru tine această experiență, acest test se încheie acum, în acest moment. George te așteaptă afară în acest moment. Te rog să mergi să îl întâmpini!” a mai adăugat acesta, aducându-i zâmbetul pe chip Ionelei.

George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Alergând cu mare nerăbdare și multe emoții spre iubitul ei, Ionela i-a sărit direct în brațe fără să mai poată spună niciun cuvânt și izbucnind în plâns instant.

„Un minut n-am putut să mai stau acolo fără tine!” i-a spus George în timp ce o îmbrățișa cu toată puterea și dorul care l-a măcinat de-a lungul tuturor zilelor.

După multe sărutări și îmbrățișări, George i-a făcut o glumă Ionelei, spunându-i că o strigă Radu pentru a nu-l vedea când se așază în genunchi pentru a o cere în căsătorie, lucru care i-a și ieșit pentru că ea nu se aștepta în niciun moment la un asemenea lucru!

„Vrei să fii soția mea?! Le ai pe toate! Ți le-ai dorit, le-ai avut pe toate! Ce e, măi, puiule, măi? Ai zis că tu ești tare și nu plângi niciodată!” a spus George emoționat, stând în fața iubitei sale cu inelul la care visa de mult Ionela.

„Da!” a spus și concurenta extrem de emoționată, așezându-se și ea în genunchi lângă el și urmând să se ridice împreună în picioare, sărutându-se cu inimile pline de fericire.

„Te iubesc!”, „Și eu te iubesc” și-au mai spus cei doi, cu multă recunoștință.

Ella Vișan și-a asumat relația cu ispita Teo Costache. Ce discurs a ținut concurenta în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Într-un moment de slăbiciune, Ella a ținut să le transmită colegilor săi câteva cuvinte prin care să le mulțumească tuturor pentru tot ce a trăit în Thailanda. Ea a stârnit multe emoții, dar și multe aplauze la final, după ce a făcut un gest care l-a impresionat chiar și pe Teo.

„De la fiecare am luat ce-i mai bun și cu toții ați ajutat la vindecarea mea și mă bucur că am venit aici. Pentru mine ăsta a fost cel mai devastator lucru și dezastruos, dar și cel mai necesar pentru că decât o decizie proastă, mai rău e să nu ai o decizie luată. Sunt bine aici pentru sunt unde vreau să fiu, dar trebuie să recunosc că cel mai mare merit îl are Teo. Pentru că Teo e oglinda mea. Uitându-mă în oglindă, m-am îndrăgostit de mine și de reflexia mea. Probabil nu o să mă credeți, dar eu simțit că ghirlanda asta va fi a mea și aș vrea să i-o ofer înapoi. El mi-a oferit-o în prima zi.” a spus aceasta, îndreptându-se spre vestita ghirlandă aurie.

„Eu ți-o pun acum, în ultima zi, aparent, sper să nu. Și... ți-aș pune ghirlanda asta în fiecare zi!” a mai adăugat Ella, îmbrățișându-l și sărutându-l pe Teo fără nicio reținere.

„Mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase gesturi de pe Insulă. Am primit înapoi ghirlanda aurie pe care eu i-am oferit-o la ceremonie” a spus și el extrem de emoționat și zâmbitor.

„Scopul pentru care am venit s-a îndeplinit! Și anume să mă repar și să mă redescopăr și să mă iubesc. Mi-am asumat relația cu Teo. Este pentru prima dată când simt cu adevărat cum e să fii fericit.” a mai adăugat Ella la testimonial.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Ce au surprins camerele de filmat în camera concurentului, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Andrei și Andrușca și-au petrecut dimineața împreună, departe de ceilalți, trăind unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Cei doi au rămas în cameră, sub pătură și și-au dat liber frâu sentimentelor, trecând peste limitele pe care ar fi trebuit să le respecte până la final.

De la săruturi lungi, atingeri interzise și până la discuții cu tentă erotică, toate aceste aspecte i-au făcut pe cei doi să se apropie din ce în ce mai tare și să se descopere așa cum nu o făcuseră până acum.

„Joaca e cea mai importantă, să fiarbă sângele în tine de nu mai poți. Când te atinge o femeie și dacă știe să te atingă și și-a dat seama unde să te atingă, crede-mă că nu mai știi de tine. Poți să faci femeia s-o duci într-o lume a ei doar atingând-o. Îmi place să o ațât, îi place să mă ațâțe.” a spus acesta la testimonial, surprinzând pe toată lumea cu fericirea care i se citea pe chip.

Ultima seară de petreceri s-a lăsat cu dans, regrete, plânsete, promisiuni, dar și multe momente de neuitat. Cum au petrecut concurenții în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

În ambele vile distracția a fost principalul obiectiv pentru majoritatea concurenților, însă mulți dintre ei s-au emoționat foarte tare știind că petrec pentru ultima dată în această formulă în Thailanda.

George Jaguarul a ținut un discurs care i-a emoționat profund pe toți cei din vilă, iar artificiile i-au făcut să simtă fiorii ultimelor zile petrecute în Thailanda alături de cei mai frumoși oameni pe care i-au cunoscut în această emisiune.

Ispita Sorin a pregătit câte o scrisoare pentru fiecare participant, iar aceștia au rămas surprinși de gestul său, fiind amuzați de rimele făcute și de felul în care el a rezumat totul în doar câteva cuvinte pentru fiecare. Emoțiile și-au spus cuvântul cu adevărat în această seară, dat fiind că au ieșit la iveală chiar și cele mai ascunse gânduri ale concurenților.

Dacă Ella i-a mărturisit lui Teo că este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat de când s-a născut, Bianca a avut parte de o propunere uriașă din partea ispitei Mattia, la care nu prea a știut cum să reacționeze pe moment.

„Nu ne mai trebuie Insula... E ok, plecăm acasă! Ce zici? Zi! Mergem sau nu mergem? Alegi tu destinația. Luăm un taxi până la aeroport și de acolo ne descurcăm” a spus acesta, în timp ce ea îl privea impresionată și confirmând cele spuse.

„Hai, du-te, schimbă-te! Hai! Nu vrei? Ce-i? Ți-e frică sau ce?” a mai întrebat ispita, uimind-o pe Bianca.

„Tu vorbești serios?” a întrebat ea, înghițind în sec văzând că el nu glumește deloc.

Văzând că el tot insistă cu această propunere, ea a devenit din ce în ce mai confuză, dezvăluindu-i că ar vrea să o ia la el.

În vila băieților, emoțiile au fost cu totul de un alt fel. Ei s-au distrat toată seara, însă cu excepția lui Marian, pentru care seara nu începuse prea bine. Cu toate astea, faptul că a realizat că multe dintre fete vor pleca după alegerile făcute pentru Dream Date, l-a determinat să participe la petrecere fără să se mai gândească la probleme.

Într-un moment de nebunie și de voie bună, Corleone, așa cum toți cei din vilă l-au numit, a decis să lovească gongul din dorința de „a sparge ghinionul”, stârnind o mulțime de reacții din partea celor prezenți.

Totuși, se pare că el a prevestit ceva, pentru că flacăra ispitei s-a aprins din nou, iar sunetul gongului s-a auzit pentru ultima dată pentru el.

Flacăra ispitei s-a aprins pentru ultima dată în acest sezon. Marian Grozavu ar fi vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă imaginile i-au dat planurile peste cap în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

În momentul în care sunetul gongului a răsunat în toată vila, Marian se afla în camera lui, la somn.

„Ironia sorții! Marian s-a dus și a dat în gong, ei, ce să vezi, la 20 minute gongul, Marian, treci!” a spus ispita Naba extrem de amuzată.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția, dar partenerul Biancăi a refuzat să coboare din cameră. După mai multe insitențe din partea Diandrei, el a hotărât să renunțe la atitudinea adoptată și i s-a alăturat prezentatorului emisiunii.

„E un moment destul de sensibil pentru mine, mai ales că astăzi este ziua Biancăi. Radu, este foarte ciudat pentru că eu deja aveam în cap și am pregătit o surpriză. Niște lucruri pe care i le-aș fi dat la sfârșitul acestui test. (...) Ea a vrut să mă testeze pe mine, dar uite că în această seară ne aflăm față în față să vedem niște imagini și... se pare că hoții strigă hoții. Voiam să-i propun să o iau de nevastă. Acum depinde ce voi vedea în această seară. (...) În momentul de față, Bianca este singura mea vulnerabilitate.” a spus acesta, vizibil afectat de faptul că flacăra ispitei s-a aprins pentru el.

Concurentul a mărturisit în lacrimi că o iubește pe Bianca extrem de mult, însă faptul că a primit din nou imagini din vila cealaltă l-a dărâmat complet.

După vizionarea primelor imagini, Marian a observat că iubita lui este confuză, neasumată și că așteaptă să vadă o greșeală din partea lui pentru a putea să acționeze în consecință.

„Nu pot să-mi imaginez ce ar putea să o rănească atât de mult, încât să o facă să se deschidă sentimental față de o altă persoană. Dacă era singură pleca cu el, probabil e bărbatul care e pe placul ei. Imaginile sunt clare, intenția clar este. Eu nu știu ce a determinat-o pe Bianca sau ce a deranjat-o foarte mult în ceea ce am făcut eu de a putea să se deschidă sentimental, să ajungă în brațele altui bărbat. Bianca, în general, e o persoană foarte orgolioasă și geloasă. Nu acceptă. Situația în care sunt eu acum este dusă la ultimul extrem. Eu n-am fost infidel, consider că e o răzbunare în urma a ceva care probabil ea are în cap. Are filme că probabil ieșind cu Teodora de 9 ori la date, clar este ceva ...” a explicat el.

Următoarele imagini văzute l-au determinat pe concurent să îi ofere tableta lui Radu Vâlcan înainte de a se termina materialul video, demonstrând că nu a mai suportat să vadă apropierile dintre iubita lui și ispită.

„Am înțeles acum de ce ai vrut să îmi arăți mie imaginile astea personal, pentru că le poți vedea pe îndelete și poți să le analizezi și clar este o Bianca care s-a îndrăgostit de o altă persoană” a explicat acesta, făcând referire la imaginile văzute cu o seară în urmă la Bonfire și pe care le-a contrazis de față cu ceilalți băieți.

„Ce am văzut în privirile ei, în ochii ei, mi se pare șocant!” a mai adăugat Marian la testimonial.

Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Ce l-a determinat să recurgă gestul nebunesc în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

După ce întâlnirea cu Radu s-a încheiat, Marian le-a povestit celor din casă ce a văzut, însă toți și-au dat seama că el încearcă să își asume vina, chiar dacă adevărul ar fi altul. Vizibil iritat de tot ceea ce a trăit, el s-a dus la gong, l-a bătut din nou și a stins focul care în seara aceasta s-a aprins special pentru el.

Cu o stare nervoasă și agitată, concurentul și-a dat seama că focul artificiilor din vila fetelor a fost destul de aproape, amenințând că dacă i se pune pata se va duce până acolo ca „să iasă show”.

„Alerg 2 kilometri, știi cum? Acum mă duc!” a spus acesta, ridicându-se de la masă și îngrijorându-le pe Diandra și Teodora.

Ispitele au început să îl strige și să îi anunțe și pe ceilalți că Marian a plecat spre fete, iar continuarea se va vedea în ultimele 3 episoade difuzate luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

