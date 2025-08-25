Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 i-a luat apărarea iubitei lui, Bianca Dan, într-un live pe Tik Tok. Bărbatul a vorbit despre acuzațiile aduse fetei, dar și despre informațiile din trecutul ei care ar fi ieșit la iveală.

După ce internauții au numit-o „materialistă” pe iubita lui Marian Grozavu a intervenit. Într-un live făcut pe TikTok, concurentul de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit mai multe detalii despre relația lor. Internauții au fost impresionați și l-au lăudat pentru reacția lui neașteptată.

Cum o apără Marian Grozavu pe Bianca după ce fata a fost acuzată că este „materialistă”

Faptul că Bianca a fost interesată de mașinile ispitei Mattia de la Insula Iubirii 2025, a strârnit multe controverse. Fanii emisiunii și-au creat o imagine despre aceasta, însă iubitul ei a reacționat.

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit că deși Bianca îi dădea mare parte din banii câștigați în afacerea cu imobilizare în care lucrează împreună, ea se întreținea singură. Mai mult, se oferea să plătească anumite cheltuieli din casă.

„De multe ori, ea plătea anumite chestii: << Lasă că acopăr eu anumite facturi, din casă >>, în condițiile în care 75% din banii pe care îi făcea ea, mi-i dădea mie. Așa că voi nu știți multe chestii și vă e ușor să judecați că a venit vai Mattia, că a zis ce mașină are. Și Bianca și-a luat mașină singură, pe munca ei. Nu a avut nevoie de cineva să o întrețină”, a ținut să spună iubitul fetei.

„Deci Bianca pot să zic că a fost mâna mea dreaptă tot timpul și nu a stat pentru bani cu mine pentru că dacă eu o simțeam materialistă, nu făcea compromisiuri și îi ziceam pa”, a mai răspuns Marian la acuzațiile fanilor aduse partenerei lui de la Insula Iubirii 2025.

„Dar nu și-a luat Ferrari”, i-a transmis cineva în timpul live-ului.

„Bine, dar și-a luat mașină din 2023”, a mai adăugat Marian.

Întrebat ce părere are despre trecutul Biancăi Dan de la Insula Iubirii 2025, iubitul ei avut o poziție clară. „Să știți că nu mă interesează din trecut. Eu nu știu dacă, când ați fost voi într-o relație, ați stat atât de mult să vă intereseze ce a făcut acea persoană în trecut. Nu era cu mine, nu știam de viața ei sau chestii din astea. Voi stați acum să îi luați istoricul unei persoane”, a transmis el.

Reacțiile la atitudinea sa nu au întârziat să apară și în timp ce mulți îl laudă, alții în acuză că vrea să o acopere pe Bianca.

„Frumos din partea ta, să îți aperi iubita. Respect” / „Și încă odată Marian, da dovada de bărbat adevărat” / „Ține la imaginea lui mai mult, nu vrea să vadă adevărul”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Povestea lui Marian Grozavu și a Biancăi Dan de la Insula Iubirii 2025

Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste trei ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât totul să se lege și să fie de durată!

Cu toate acestea, tânăra a dezvăluit la unul dintre testimoniale că partenerul ei era căsătorit atunci când l-a cunoscut și că Marian i-a ascuns acest detaliu la începutul relației.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicate. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”.

Se pare, totuși, că Marian Grozavu a regretat acest lucru, căci a declarat: „Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”.

Trei ani mai târziu, cei doi au ales să plece în Thailanda și să își testeze relația. Rămâne de văzut cum vor pleca de la Insula Iubirii: împreună sau separat.