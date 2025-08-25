Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi

Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 i-a luat apărarea iubitei lui, Bianca Dan, într-un live pe Tik Tok. Bărbatul a vorbit despre acuzațiile aduse fetei, dar și despre informațiile din trecutul ei care ar fi ieșit la iveală.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 25 August 2025, 14:30 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 16:18
Galerie
Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 a vorbit despre acuzațiile aduse Biancăi în mediul online | Antena 1

După ce internauții au numit-o „materialistă” pe iubita lui Marian Grozavu a intervenit. Într-un live făcut pe TikTok, concurentul de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit mai multe detalii despre relația lor. Internauții au fost impresionați și l-au lăudat pentru reacția lui neașteptată.

Cum o apără Marian Grozavu pe Bianca după ce fata a fost acuzată că este „materialistă”

Faptul că Bianca a fost interesată de mașinile ispitei Mattia de la Insula Iubirii 2025, a strârnit multe controverse. Fanii emisiunii și-au creat o imagine despre aceasta, însă iubitul ei a reacționat.

Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit că deși Bianca îi dădea mare parte din banii câștigați în afacerea cu imobilizare în care lucrează împreună, ea se întreținea singură. Mai mult, se oferea să plătească anumite cheltuieli din casă.

Articolul continuă după reclamă

„De multe ori, ea plătea anumite chestii: << Lasă că acopăr eu anumite facturi, din casă >>, în condițiile în care 75% din banii pe care îi făcea ea, mi-i dădea mie. Așa că voi nu știți multe chestii și vă e ușor să judecați că a venit vai Mattia, că a zis ce mașină are. Și Bianca și-a luat mașină singură, pe munca ei. Nu a avut nevoie de cineva să o întrețină”, a ținut să spună iubitul fetei.

„Deci Bianca pot să zic că a fost mâna mea dreaptă tot timpul și nu a stat pentru bani cu mine pentru că dacă eu o simțeam materialistă, nu făcea compromisiuri și îi ziceam pa”, a mai răspuns Marian la acuzațiile fanilor aduse partenerei lui de la Insula Iubirii 2025.

Citește și: Ce a transmis Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 după ce a fost numită „materialistă”. Mesajul tranșant postat în mediul online

„Dar nu și-a luat Ferrari”, i-a transmis cineva în timpul live-ului.

„Bine, dar și-a luat mașină din 2023”, a mai adăugat Marian.

Întrebat ce părere are despre trecutul Biancăi Dan de la Insula Iubirii 2025, iubitul ei avut o poziție clară. „Să știți că nu mă interesează din trecut. Eu nu știu dacă, când ați fost voi într-o relație, ați stat atât de mult să vă intereseze ce a făcut acea persoană în trecut. Nu era cu mine, nu știam de viața ei sau chestii din astea. Voi stați acum să îi luați istoricul unei persoane”, a transmis el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacțiile la atitudinea sa nu au întârziat să apară și în timp ce mulți îl laudă, alții în acuză că vrea să o acopere pe Bianca.

„Frumos din partea ta, să îți aperi iubita. Respect” / „Și încă odată Marian, da dovada de bărbat adevărat” / „Ține la imaginea lui mai mult, nu vrea să vadă adevărul”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Povestea lui Marian Grozavu și a Biancăi Dan de la Insula Iubirii 2025

Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste trei ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât totul să se lege și să fie de durată!

Cu toate acestea, tânăra a dezvăluit la unul dintre testimoniale că partenerul ei era căsătorit atunci când l-a cunoscut și că Marian i-a ascuns acest detaliu la începutul relației.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicate. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”.

Citește și: Cum arăta Bianca Dan de la Insula Iubirii înainte de intervențiile estetice. Imagini rare cu iubita lui Marian Grozavu

Se pare, totuși, că Marian Grozavu a regretat acest lucru, căci a declarat: „Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”.

colaj foto marian grozavu si bianca dan la insula iubirii 2025
+9
Mai multe fotografii

Trei ani mai târziu, cei doi au ales să plece în Thailanda și să își testeze relația. Rămâne de văzut cum vor pleca de la Insula Iubirii: împreună sau separat.

Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o confruntare de neratat
Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o...
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x