Cine e ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii sezonul 9. Cu ce se ocupă și prin ce cumpănă a trecut

Andrei Vasile este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9. Iată cine este bărbatul, cu ce se ocupă și care este povestea lui de viață.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9 au fost dezvăluite! Printre ultimele trei nume de bărbați deciși să testeze fidelitatea fetelor din cuplu se numără și Andei Vasile. Acesta este sigur că abilitățile sale îi vor fi de ajutor pe Insula Iubirii și este convins că va atrage toate privirile, atât ale concurentelor, cât și ale telespectatorilor.

Cine e ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii sezonul 9

Ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii sezonul 9 are 37 de ani și locuiește în Marea Britanie. Acolo, el a pus bazele carierei de actor și model. Acesta este angajat al grupului LVMH, si se ocupa de vanzarea unor branduri de lux precum Louis Vuitton sau Guerlain.

În paralel, colaborează cu agenții de evenimente, fiind activ în industria muzicală și în organizarea de evenimente techno. De asemenea, este înscris pe platforme profesionale de actorie.

În plus, recent, a absolvit și cursurile de antrenor de fitness.

Până la vârsta de 37 de ani, acesta are o vastă experiență de viață pe care, cu sigurață, nu va ezita să o folosească în Thailanda. Bărbatul a trecut, însă, și prin momente dificile. Ispita Andrei Vasile de la Insula Iubirii a suferit o operație la inimă, în 2018, dar acum are lucrurile sub control.

Ca un Leu veritabil, ispita Andrei Vasile de la Insula Iubrii sezonul 9 recunoaște că îi place să fie în centrul atenției.

„Dacă îmi dai lumină, strălucesc, pot deveni și un Luceafăr. Dacă nu am lumină… rămân o cometă în cădere, fără o traiectorie anume”, mărturisește ispita.

