Cine este și cum arată iubitul lui Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum au făcut cei doi anunțul

Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, este acum într-o relație.

Frumoasa ispită Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a anunțat în urmă cu puțin timp că formează un cuplu cu un bărbat.

Ispita Naba Salem iubește din nou

Naba Salem a făcut furori în sezonul 9 Insula Iubirii cu atitudinea ei efervescentă, cu sinceritatea ei și formele senzuale. Naba a demonstrat că nu e doar o femeie frumoasă, ci și sensibilă și cerebrală, care a învățat multe din experiențele concurenților veniți să își testeze relațiile.

Citește și: Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum arată acum

Articolul continuă după reclamă

După încheierea difuzării emisiunii Insula Iubirii, Naba a dezvăluit că pentru ea această experiență a fost unică, a format legături strânse cu multe dintre ispite, dar s-a împrietenit și cu câțiva concurenți. Cu un suflet mare, multă empatie și umor, Naba le-a fost alături lui Andrei Lemnaru, dar și lui Marius Avram atunci când au vorbit deschis despre problemele din cuplurile lor. Ea i-a ajutat cu sfaturi și a încercat să le fie aproape.

Acum, la 6 luni de la încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii, Naba a dezvăluit că formează un cuplu, având acum un nou iubit.

Ea și iubitul ei au postat pe Facebook că sunt într-o relație, iar reacțiile fanilor ei nu au întârziat să apară. Mulți au felicitat-o pe frumoasa ispită și i-au urat toată fericirea din lume.

Naba nu a oferit încă detalii despre noul ei iubit sau cum au ajuns ei să fie împreună, dar fanii sunt încântați să o vadă fericită.

Citește și: Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina

Ispita de la Insula Iubirii se află acum într-o relație cu Erett Laurențiu și deja au postat pe Insta Story că aseară au luat cina împreună. Naba a ieșit în oraș alături de iubitul ei, dar nu au fost singuri, ci însoțiți de Mattia, ispita de la Insula Iubirii.

Laurențiu, iubitul ei, a zâmbit la cameră cât timp Naba a filmat atmosfera de la masă și era vizibil fericit în prezența frumoasei brunete.

Se pare că noul iubit al Nabei este student la Facultatea de Medicină, dar este și antreprenor. El deține două centre estetice, unul în Tulcea și altul în Constanța.

Prin urmare, cel mai probabil frumoasa ispită de la Insula Iubirii se simte răsfățată de iubitul ei. În trecut, Naba Salem nu a avut experiențe prea plăcute când vine vorba de foste relații și chiar a trăit o poveste de dragoste toxică, după cum a povestit. Chiar dacă i-a fost greu să scape de relația care a afectat-o cel mai mult, se pare că acum Naba a mai acordat o șansă iubirii și se bucură de noua ei relație.

Citește și: Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei