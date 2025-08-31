Antena Căutare
Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum arată acum

Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a dezvăluit că a apelat din nou la ajutorul medicului estetician.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 07:00
De curând ispita Naba Salem a apelat la o nouă intervenție estetică.

Naba Salem este una dintre cele mai îndrăgite ispite feminine de la Insula Iubirii sezonul 9, fiind apreciată pentru frumusețea ei, naturalețea și curajul ei de a fi ea însăși, spunându-le tuturor concurenților verde în față ce crede despre relațiile lor.

La ce procedură estetică a apelat Naba Salem de curând

Bruneta focoasă a apelat de curând la o nouă schimbare și a ținut să imortalizeze momentul, arătându-le fanilor ei despre ce intervenție estetică este vorba.

Naba s-a filmat în cabinetul medicului estetician și le-a arătat rezultatul intervenției urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare.

Atunci când vine vorba de frumusețe și de mici retușuri care să o facă să arată mult mai bine, Naba nu neglijează vizitele la medicul estetician.

Recent, ispita de la Insula Iubirii a recunoscut că a făcut o nouă vizită medicului estetician pentru o intervenție.

Noua intervenție pe care a ales-o Naba a fost una la nivelul feței. Ispita a ales să își injecteze botox în zonele cu riduri pentru a avea un chip mai fresh și mai tânăr. Naba Salem a spus că o deranjau ridurile de la nivelul frunții, iar acum se simte mulțumită de rezultat și chiar este atentă la indicațiile primite de la medicul estetician pentru a putea amplifica efectele acestei proceduri.

„AMC asculți doctorul și stai la umbră după botox”, a scris Naba pe contul ei de Instagram.

Pe lângă acest mic retuș, Naba a recunoscut că are implant mamar, acid în buze și fațete dentare, schimbări pe care și le-a făcut la vârsta de 20 de ani pentru că așa a gândit la acea vreme că e mai bine pentru ea. Ispita a trecut prin momente dificile după ce a suferit complicații în urma implantului mamar și cu greu a reușit să se refacă, având nevoie de încă șapte intervenții pentru un rezultat optim.

Chiar dacă în emisiune Naba este o femeie puternică și plină de umor, în realitate ea ascunde o dramă care a marcat-o, dar care a și făcut-o să se iubească mai mult și să evolueze.

Aceasta a fost implicată într-o relație care i-a lăsat traume adânci și a făcut-o să nu mai aibă încredere în oameni.

Ispita a trecut prin clipe de coșmar pe care cu greu a reușit să le depășească, însă acum știe ce vrea.

„Nu mi-a plăcut să mă dau victimă niciodată. Fiecare își duce propria cruce, ca să zic așa, că sunt musulmancă și e un paradox aici. Și atunci am preferat să-mi arăt partea foarte depresivă acasă, singură. Pentru că lumea e destul supărată și ocupată de lucrurile cotidiene. Ce să mai fac? Să mă duc și eu la fel? Nu! Și atunci am încercat să iau totul în râs”, a spus ea într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

colaj naba
+7
Mai multe fotografii

