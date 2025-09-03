Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina

Ispita Naba Salem a făcut furori în sezonul 9 Insula Iubirii, fiind una dintre cele mai frumoase, carismatice și amuzante ispite feminine.

Naba se mândrește cu familia ei, iar recent aceasta a postat pe Insta Story o imagine cu sora ei, făcându-i pe fanii curioși să afle mai multe despre Dina. | Antena 1

Naba Salem i-a surprins atât pe băieții veniți în cuplu, cât și pe telespectatori cu prezența ei efervescentă pe Insula Iubirii.

Cine e și cum arată sora lui Naba Salem

Naba nu este singură la părinți și se bucură să îi poată numi pe frații ei și cei mai buni prieteni. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 mai are o soră, pe Dina, și un frate.

Citește și: Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Articolul continuă după reclamă

Ea postează adesea imagini cu ei pe rețelele de socializare, mândrindu-se cu familia frumoasă pe care o are.

Naba Salem a demonstrat că este o femeie puternică și, deși a trecut prin multe suferințe în viață și a fost dezamăgită în dragoste, tânăra a reușit să iasă mai puternică din situațiile dificile care au încercat-o.

Tânăra de 30 de ani a participat la mai multe emisiuni TV, printre care Bravo, ai stil și Like a Star. La cea din urmă a participat alături de Maria Ilioiu, fostă ispită Insula Iubirii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Naba este creatoare de conținut și reușește mereu să atragă atenția urmăritorilor pe rețelele de socializare cu imaginile și video-urile incendiare pe care le postează.

Născută în zoia Rac, chiar dacă pare o fire dezinvoltă și îndrăzneață, spunând mereu sincer ceea ce gândește, Naba este și o fire sensibilă, care se lasă uneori copleșită de emoții.

Tânăra s-a născut în Irak, însă la doar 1 an familia s-a adăpostit de război în România. În ciuda faptului că este musulmancă, Naba trăiește după propriile reguli. Nu a avut niciodată un iubit cu aceeași religie ca ea și este foarte încrezătoare în privința stilului său de viață.

Citește și: Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții

Deși părinții nu sunt neapărat de acord cu modul în care se prezintă în online, tânăra este mândră de propriul corp și nu ezită să și-l arate în cele mai sexy ipostaze.

Naba Salem a locuit o perioadă în Oradea și a învăţat la Colegiul Național Emanuil Gojdu din oraș. Ulterior și-a continuat studiile în București.

Ispita a studiat la Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism. Studiile au ajutat-o să se descurce de minune în mai multe proiecte de televiziune, care au făcut-o cunoscută în România.

Naba se mândrește cu familia ei, iar recent aceasta a postat pe Insta Story o imagine cu sora ei, făcându-i pe fanii curioși să afle mai multe despre Dina.

Dina Nistor Salem s-a căsătorit de curând, are 27 ani și este medic dentist. Naba postează adesea imagini cu ea și este foarte apropiată de sora ei cu care se mândrește.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dina a postat în ultimul timp mai multe imagini de la nunta ei în care apare și sora ei, Naba, care se pare că a fost printre domnișoarele ei de onoare. De asemenea, Naba i-a fost alături surorii ei și la absolvirea facultății, felicitând-o alături de părinții lor pentru reușită.

Cele două surori seamănă foarte bine una cu alta și fanii nu aveau cum să nu observe acest lucru.

Citește și: Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum arată acum