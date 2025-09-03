Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina

Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina

Ispita Naba Salem a făcut furori în sezonul 9 Insula Iubirii, fiind una dintre cele mai frumoase, carismatice și amuzante ispite feminine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:14 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:55
Galerie
Naba se mândrește cu familia ei, iar recent aceasta a postat pe Insta Story o imagine cu sora ei, făcându-i pe fanii curioși să afle mai multe despre Dina. | Antena 1

Naba Salem i-a surprins atât pe băieții veniți în cuplu, cât și pe telespectatori cu prezența ei efervescentă pe Insula Iubirii.

Cine e și cum arată sora lui Naba Salem

Naba nu este singură la părinți și se bucură să îi poată numi pe frații ei și cei mai buni prieteni. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 mai are o soră, pe Dina, și un frate.

Citește și: Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Articolul continuă după reclamă

Ea postează adesea imagini cu ei pe rețelele de socializare, mândrindu-se cu familia frumoasă pe care o are.

Naba Salem a demonstrat că este o femeie puternică și, deși a trecut prin multe suferințe în viață și a fost dezamăgită în dragoste, tânăra a reușit să iasă mai puternică din situațiile dificile care au încercat-o.

Tânăra de 30 de ani a participat la mai multe emisiuni TV, printre care Bravo, ai stil și Like a Star. La cea din urmă a participat alături de Maria Ilioiu, fostă ispită Insula Iubirii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Naba este creatoare de conținut și reușește mereu să atragă atenția urmăritorilor pe rețelele de socializare cu imaginile și video-urile incendiare pe care le postează.

Născută în zoia Rac, chiar dacă pare o fire dezinvoltă și îndrăzneață, spunând mereu sincer ceea ce gândește, Naba este și o fire sensibilă, care se lasă uneori copleșită de emoții.

Tânăra s-a născut în Irak, însă la doar 1 an familia s-a adăpostit de război în România. În ciuda faptului că este musulmancă, Naba trăiește după propriile reguli. Nu a avut niciodată un iubit cu aceeași religie ca ea și este foarte încrezătoare în privința stilului său de viață.

Citește și: Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții

Deși părinții nu sunt neapărat de acord cu modul în care se prezintă în online, tânăra este mândră de propriul corp și nu ezită să și-l arate în cele mai sexy ipostaze.

Naba Salem a locuit o perioadă în Oradea și a învăţat la Colegiul Național Emanuil Gojdu din oraș. Ulterior și-a continuat studiile în București.

Ispita a studiat la Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism. Studiile au ajutat-o să se descurce de minune în mai multe proiecte de televiziune, care au făcut-o cunoscută în România.

Naba se mândrește cu familia ei, iar recent aceasta a postat pe Insta Story o imagine cu sora ei, făcându-i pe fanii curioși să afle mai multe despre Dina.

Dina Nistor Salem s-a căsătorit de curând, are 27 ani și este medic dentist. Naba postează adesea imagini cu ea și este foarte apropiată de sora ei cu care se mândrește.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dina a postat în ultimul timp mai multe imagini de la nunta ei în care apare și sora ei, Naba, care se pare că a fost printre domnișoarele ei de onoare. De asemenea, Naba i-a fost alături surorii ei și la absolvirea facultății, felicitând-o alături de părinții lor pentru reușită.

Cele două surori seamănă foarte bine una cu alta și fanii nu aveau cum să nu observe acest lucru.

colaj naba salem
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum arată acum

Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de au...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin....
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia,...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x