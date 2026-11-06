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Claudia își privește altfel relația cu Ionuț Mocăniță, după întâlnirea cu ispita Eduard.Ce a realizat concurenta la Insula Iubirii

Claudia Ion ajunge să își privească diferit relația cu Ionuț Mocăniță. Iată ce a declarat după întâlnirea cu Eduard.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 21:06 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 21:05
Claudia realizează câte probleme avea în relația cu Ionuț Mocăniță | Antena 1
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Întâlnirea din club cu Eduard și micile atenții oferite de acesta au făcut-o pe Claudia să își revizuiască relația cu iubitul de trei ani. Concurenta Insula Iubirii a spus ce îi lipsește în relația cu Ionuț Mocăniță.

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Ce a spus Claudia după întâlnirea cu Eduard? Fata a dat cărțile pe față

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Tânăra se simte complet diferit față de primele zile ale testului din Thailanda. Aceasta simte apropierea față de Eduard ca pe o oglindă asupra relației cu Mocăniță, însă este pregătită să caute ceea ce îi lipsește în relație.

„Știu sigr că Ionuț după toate astea o să mă judece! Știu sigur, fără niciun dubiu. Să fie sănătos”, declară Claudia.

„Dimineața de după club, m-am simțit foarte vinovată pentru faptul că m-am simțit bine!” mărturisește Claudia. „Dar după m-am potolit când am văzut cât de frumoase sunt florile la picioarele patului.”

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„Ea are... are frica asta de... Nu știu”, le spune Eduard băieților.

El a declarat că: „Sentimentele sunt reciproce și nu mă așteptam nici eu!”

Întrebat dacă nu este doar atracție fizică, Eduard spune: „Nu, clar!”

„Și-a asumat-o bărbătește”, spune Narcis.

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Claudia i-a arătat impresionată Biancăi ce cadou i-a făcut Eduard. Aceasta a apreciat gestul ispitei și a fost surprinsă că i-a ales ceva pe gustul și mărimea ei.

„Costumașul este efectiv pe gustul meu”, spune ea. „L-a nimerit!”

„E frumos să vezi că ești cu o persoană cu care îți plac aceleași lucruri”, adaugă ea. „Mie îmi lipsesc gesturile astea, îmi lipsește atenția, îmi lipsește să mă audă cineva.”

De asemenea, Claudia ar dori să nu mai vadă nimic din ce se întâmplă pe insula băieților.

„Oare pot să fac ceva să refuz să mai văd orice?” le întreabă Claudia pe fete.

„Închizi ochii”, îi răspunde Natasha.

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„Nu pot să mă abțin”, spune Claudia. „Nu vreau să mai văd. În toată situația mea și a lui Ionuț îmi pare rău doar de familia lui, nu de a mea, că a mea oricum știe tot. De sora lui și de mama lui îmi pare foarte rău că o să vadă tot circul ăsta. (...) Dacă el așa a vrut, așa a primit.”

Totodată, Ionuț Mocăniță este sigur de comportamentul Claudiei, bazându-se pe cât de bine o cunoaște:

„Consider că multe discuții pe care le-am avut au fost nemulțumiri din partea amândurora, lucruri care nu sunt necesare și consider că nici pe mine nu mă reprezintă și nici pe ea, pentru că vine dintr-o familie frumoasă. De asta zic că n-o să ajungă să facă ea ceva la televizor, pentru că, înainte de toate, cum gândesc și eu, trebuie să rezolvăm ce avem noi și după să facem ce vrem!” declară Ionuț Mocăniță.

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Ispita Eduard declară sincer că își dorește să ducă lucrurile mai departe cu Claudia și că vede un viitor alături de ea chiar și după insulă. Acesta consideră că între ei este mai mult decât atracție fizică.

„Se potrivește! Știam ce culori îi plac”, spune Eduard despre costumașul făcut cadou Claudiei. „A fost foarte încântată de gest.”

„Da, frumos. Un pic romantic dacă mă întrebi pe mine și nu cred că era chiar cazul așa, dar asta e” spune Claudia.

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După alegerile la date, Claudia a fost plăcut surprinsă să afle că Eduard este pregătit să o scoată la întâlnire și acasă.

„A zis că mă scoate la date acasă”, i-a spus ea reporteriței.

colaj claudia, mocăniță și eduard
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„Eu plec acasă cu ea”, a declarat Eduard. „Nu cred că sunt genul care să declar ceva (...) și apoi să mă sucesc.”

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