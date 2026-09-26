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Concurenta care pare să fi cedat farmecului lui Narcis. Ispita a observat imediat apropierea: „E destul de evident că mă caută”

Ce s-a întâmplat între Narcis și una dintre concurente în timpul petrecerii? Ispita a observat un detaliu pe care nu l-a putut ignora.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:35 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:35
Concurenta care pare să fi cedat farmecului lui Narcis. Ispita a observat imediat apropierea: „E destul de evident că mă caută” | Antena 1
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Petrecerea din vila fetelor a ascuns mai multe momente care au atras atenția, iar unul dintre ele nu i-a scăpat lui Narcis Bujor. Ispita masculină a observat că o concurentă a început să caute tot mai des ocazii pentru a se apropia de el, iar comportamentul ei a devenit suficient de evident încât Narcis să vorbească despre acest lucru la testimoniale.

Ce concurentă nu a putut rezista farmecului lui Narcis

Priviri, glume și apropieri au făcut parte din atmosfera petrecerii, însă pentru Narcis un anumit detaliu a fost imposibil de ignorat. Ispita a mărturisit că tânăra venea în mod repetat spre el, chiar dacă știa deja că atenția lui este îndreptată către o altă persoană din vilă.

„Vine spre mine, e destul de evident că mă caută. Nu ține cont de faptul că eu vreau o apropiere cu Nattasha”, a declarat Narcis la testimoniale.

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Cine este concurenta care l-a ales pe Narcis

Situația devine cu atât mai interesantă cu cât apropierea vine după o alegere făcută chiar de concurentă. Înainte de petrecere, aceasta i-a dezvăluit lui Radu că Narcis este cel pe care l-a ales pentru următoarea întâlnire.

Astfel, interacțiunile dintre cei doi din timpul petrecerii capătă o altă semnificație. Concurenta pare să fi vrut să profite de fiecare moment pentru a sta în preajma ispitei, iar Narcis a remarcat imediat acest lucru.

Este vorba despre Bianca Iotu, cea care a decis să-l aleagă pe Narcis pentru următorul date.

Alegerea ei vine într-un moment în care Narcis a recunoscut deja că își dorește să se apropie de Nattasha. Tocmai de aceea, declarația ispitei ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce se poate întâmpla la întâlnirea care urmează.

Ce se va întâmpla între cei doi

Dacă în timpul petrecerii totul a putut fi pus pe seama glumelor și a atmosferei de distracție, întâlnirea dintre Bianca și Narcis le-ar putea oferi celor doi un context diferit. Departe de ceilalți concurenți, cei doi vor avea ocazia să vadă dacă apropierea observată de Narcis este doar un joc de moment sau dacă în spatele acesteia se ascunde ceva mai mult.

În același timp, rămâne de văzut cum va influența întâlnirea apropierea pe care Narcis spune că și-o dorește cu Nattasha.

Un lucru este cert: ispita a observat deja ceva și nu pare să fi trecut cu vederea semnalele primite. Ce se va întâmpla însă atunci când Bianca și Narcis vor rămâne față în față, la întâlnirea pe care chiar ea a ales-o?

Insula Iubirii continuă la Antena 1, iar cele mai intense momente pot fi urmărite și în AntenaPLAY.

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