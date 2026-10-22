(APLAY) Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Andrei o cere în căsătorie pe Teodora în drum spre spital! Cei doi își unesc destinele

În episodul 45 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Dan are o discuție sinceră cu Teodora și îi spune să rămână alături de Andrei, sperând că ea va ști să aibă grijă de iubirea lor, spre deosebire de el, care simte că a distrus totul. Între timp, starea lui Andrei se înrăutățește, iar în drum spre spital, acesta o întreabă pe Teodora dacă vrea să fie soția lui. Momentul emoționant marchează începutul unui nou capitol pentru cei doi, care ajung, în cele din urmă, să se căsătorească.

Joi, 22.10.2026, 23:20