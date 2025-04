Cristina Rotaru de la Insula Iubirii a împlinit 33 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Andrei Rotaru

Cristina Rotaru, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7, a împlinit de curând 34 ani și a sărbătorit cu fast alături de fostul ei soț, Andrei Rotaru, prieteni și rude.

După ce au trecut împreună prin momente dificile, au divorțat după Insula Iubirii și apoi s-au împăcat, după care iar s-au despărțit și împăcat, se pare că acum Andrei Rotaru și Cristina și-au găsit liniștea și se bucură de relația lor frumoasă, fiind în sfârșit persoanele de care au nevoie unul pentru celălalt.

Cum și-a sărbătorit Cristina Rotaru ziua de naștere

Cristina a făcut o ședință foto în parc alături de Andrei și a transmis un mesaj cu o mare încărcătură emoțională pentru toți cei care o umăresc pe Instagram.

„În această viata am trecut prin multe,atat prin momente bune,care Slava Domnului au fost din plin ,cat si prin momente crunte,cel mai greu fiind acela la care ati participat si voi si pt care vreau sa vă mulțumesc inca odată ca mi-ati fost alaturi,fie cu sufletul,fie cu o vorba buna,un gand,un mesaj,apreciez si va doresc din inima sa fiti iubiti/e si sanatosi/e .

Astazi la aceasta varsta Sfanta pt mine(varsta cand Domnul Iisus a urcat la ceruri pt mântuirea noastra) vreau sa stiti ca sunt un om implinit si impacat cu toate deciziile mele si multumita pentru felul in care m-a purtat viata.

Am de gand sa las in spate tot ce a fost rau si sa incep o viata de la 0 ,doar ca ,cu un bagaj de experiențe care imi va fi de folos pe parcursul anilor ce vor urma.

Cei care imi sunteti alaturi in comunitate ,ramaneti pt ceea ce sunt ca om si pt cum m-ati cunoscut,fara ca sa ma mai judecati(sunt si eu om si totusi un om rational,as indraznii sa spun,am aratat la timpul potrivit zic eu,ce am in minte si in inima) ,pentru ca am inceput sa obosesc sa dau explicatii sau sa permit sa fiu jignită;m-am expus ,imi asum,dar viata este mai mult decat ati vazut la tv in 3 săptămâni,viata este ampla si frumoasa si pt asta îi mulțumesc lui Dumnezeu in fiecare zi si va doresc si voua sa vă bucurați din lucruri mici,iar de veti intampina dificultati(sper ca nu),nu uitati ca Dumnezeu este prezent si le aseaza cum stie El mai bine pt fiecare dintre noi,asa cum meritam sau atat cat putem duce.

Vă îmbrățișez cu drag si las aici o mica parte din ziua mea fericită!”, a scris Cristina la descrierea unei postări cu mai multe poze cu ea.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii e acum mândră și recunoscătoare pentru tot ce a reușit în viață și se bucură că are alături care o iubesc și o apreciază cu adevărat.

Postarea ei a adunat mii de vizualizări, iar fanii au felicitat-o și i-au transmis cele mai calde urări în secțiunea de comentarii.

La rândul lui, Andrei i-a făcut o urare specială, postând un video cu Cristina în care o pupa de nenumărate ori, iar ea râdea de fiecare dată.

“La mulți ani, iubire pură, nevinovată! La mulți ani compania mea frumoasă către nemurire! La mulți ani, să pot să îți mulțumesc pentru tot...Te iubesc!”, a scris Andrei Rotaru pe video-ul postat.

Fanii cuplului au reacționat imediat și au i-au felicitat pe cei doi pentru relația lor și pentru cât de bine se înțeleg acum, formând un cuplu cu adevărat fericit.

