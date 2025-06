La ce intervenții estetice a apelat Cristina Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8. Cum arată acum fosta concurentă

Cristina Rotaru, fosta concurentă de la Insula Iubirii din sezonul 8, a postat pe Insta Story mai multe imagini din cabinetul medicului estetician.

Cristina Rotaru, soția lui Andrei Rotaru, amândoi foști concurenți la Insula Iubirii sezonul 8, le-a arătat urmăritorilor ei că a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician pentru o schimbare.

Cristina și-a dorit să își facă o nouă schimbare la nivelul feței și nu a ezitat să viziteze din nou medicul estetician care se ocupă mereu de înfățișarea ei.

Pe Insta Story, Cristina a dezvăluit și ce îmbunătățiri și-a făcut.

„Hei fetelor, cred că v-ați obișnuit cu mine să fiu mereu aici. Vreau să fiu cea mai frumoasă. Mi-am topit buzițele și am venit pentru o nouă formă. Știți că aveam cioc înainte, am scăpat de el și astăzi voi face și mezoterapie pentru că m-am bronzat excesiv și am nevoie de hidratare”, a spus Cristina, fiind filmată direct în cabinetul medicului estetician.

Prin urmare, după ce a avut o vreme îndelungată buzele destul de pline, acum Cristina a decis să revină la forma și mărimea naturală a buzelor ei. De asemenea, după vacanța din Asia unde s-a bronzat foarte mult și s-a bucurat de soare, Cristina a decis că pielea ei are acum nevoie de multă hidratare.

Cristina are mereu grijă de felul în care arată, acordă multă atenție ținutelor pe care și le alege, alimentației pe care o adoptă și merge regulat la sală pentru a se păstra în formă.

Cu o siluetă de invidiat și o atitudine încrezătoare, Cristina postează des pe Instagram și TikTok video-uri în trend, fie singură, fie alături de Andrei.

Recent, Cristina a postat câteva imagini în feed, dar și pe Insta Story de când s-a întâlnit cu Simona Butură și apoi și cu Iustina Luchian, ambele foste concurente Insula Iubirii sezonul 8.

Se pare că soția lui Andrei Rotaru a păstrat legătura și a rămas prietenă cu fostele concurente de la Insula Iubirii și adesea se vizitează și se întâlnesc.

Cu un look nou acum, Cristina era pregătită să vadă reacția soțului ei când avea să o vadă după ce ieșea din cabinetul medicului estetician.

Se pare că acum lucrurile au început să se așeze între Cristina și Andrei. După ce au trecut împreună prin momente dificile, au divorțat după Insula Iubirii și apoi s-au împăcat, după care iar s-au despărțit și împăcat, se pare că acum Andrei Rotaru și Cristina și-au găsit liniștea și se bucură de relația lor frumoasă, fiind în sfârșit persoanele de care au nevoie unul pentru celălalt.

