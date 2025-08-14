Antena Căutare
Andrei și Cristina Rotaru, foștii concurenți de la Insula Iubirii, au fost implicați într-un scandal în club. Ce s-a întâmplat

Andrei Rotaru și partenera lui, Cristina Rotaru, au trecut prin clipe de coșmar într-un club din București. Deși au mers să se distreze alături de prieteni, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 8 au avut parte de o situație desprinsă din filmele de acțiune.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 15:45 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 16:35
Andrei Rotaru și partenera lui, Cristina Rotaru, au trecut prin clipe de coșmar într-un club din București

Andrei și Cristina Rotaru, foștii concurenți din sezonul 8 Insula Iubirii, ar fi fost implicați într-un scandal de proporții. O seară relaxantă și distractivă s-a transformat într-o experiență groaznică pentru cei doi.

Aflați într-un club din Capitală, Andrei și Cristina Rotaru s-au confruntat cu o problemă greu de explicat. Se pare că aceștia ar fi intrat într-un conflict cu bodyguarzii din locația respectivă, fără niciun motiv clar.

Ce s-a întâmplat cu Andrei și Cristina Rotaru în clubul din București. 11 polițiști au fost chemați la intervenție

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8 ar fi fost luat la bătaie din senin de către paznicii clubului. Acesta se afla pe ringul de dans atunci când bărbații ar fi început să îl lovească și să îl strângă de gât, potrivit antena3.ro.

Tânăra nu a putut să privească imaginile cumplite. Așadar, aceasta ar fi intervenit pentru a-i desparte, însă situația a luat o întorsătură de-a dreptul neașteptată. Bodyguarzii au agresat-o și pe ea.

În ajutorul brunetei a sărit un martor, care a încercat să o scape din mâinile agresorului, conform sursei citate mai sus.

Mai mult, Andrei și Cristina Rotaru ar fi fost atacați fără motiv. Bărbații care trebuia să-i protejeze au năvălit asupra lor cu lovituri puternice.

Atunci când au reușit să iasă din avalanșa de pumni, foștii concurenți de la Insula Iubirii au apelat la ajutorul autorităților. Aceștia ar fi sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat 11 polițiști și jandarmi.

După evenimentul de coșmar, Andrei și Cristina Rotaru au mers direct la secție pentru a da declarații. În plus, aceștia și-au dorit să ajungă și la INML pentru a-și scoate certificate care să ateste violențele paznicilor din club.

Până în momentul de față, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 8 nu au oferi declarații despre incidentul din celebra locație.

Andrei și Cristina Rotaru au avut parte de un parcurs neașteptat la Insula Iubirii sezonul 8

Andrei și Cristina Rotaru au luat pe toată lumea prin surprindere cu apariția din sezonul 8 Insula Iubirii. Cei doi s-au cunoscut într-un show matrimonial în urmă cu mulți ani și au venit în Thailanda pentru a-și testa relația.

În cele din urmă, experiența de pe insulă a ajuns să le destrame relația. Odată ajunși în România, aceștia au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate.

Andrei și Cristina Rotaru nu au reușit să stea prea mult timp unul departe de celălalt. Aceștia au hotărât că este mai bine să își mai acorde o șansă, dând uitării tot ceea ce s-a întâmplat la Insula Iubirii sezonul 8.

În prezent, foștii concurenți ai reality show-ului au devenit mult mai discreți în ceea ce privește viața personală. Ei preferă să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

