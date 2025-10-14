Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum

Antena Căutare
Cristina și Andrei Rotaru au stârnit o sumedenie de controverse după participarea la Insula Iubirii. Iată ce spun acum despre posibilitatea unei căsătorii.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 12:39 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 12:39
După Insula Iubirii, Cristina și Andrei Rotaru au divorțat, iar legătura dintre ei părea că nu se mai poate relua. Însă au suprins fanii când s-au mutat iar împreună.

Cristina și Andrei Rotaru, anunț surprinzător legat de căsătorie

Cristina și Andrei Rotaru au participat recent la o emisiune televizată în care au vorbit despre relația lor și viitor.

Cristina a vorbit despre perioada după participarea la emisiune, când era vehementă în a nu-i mai da o șansă lui Andrei. A semnat actele de divorț fără să se uite înapoi. Cu toate acestea, fostul soț continua să revină în viața ei. Fosta concurentă Insula Iubirii a apelat la ajutor divin pentru a o călăuzi.

„Legământul în fața lui Dumnezeu nu s-a rupt niciodată. Nu mi-am dorit să mă mai împac cu Andrei și eram foarte vehementă din momentul în care am semnat divorțul.

Dumnezeu ne-a reunit, eu am primit semne. După ce am divorțat, l-am întrebat pe Dumnezeu dacă să mai continui să îi mai răspund la telefon, poate o să mă creadă lumea nebună, dar așa s-a întâmplat și de când m-am gândit la chestia asta, Andrei a apărut în viața mea mai mult și mai mult”, a relatat Cristina, conform unei surse.

Cei doi au fost întrebați și despre posibilitatea să se recăsătorească. Fără să ezite, fostul concurent Insula Iubirii a răspuns: „Urmează!” Bărbatul consideră că partenera lui este singura care îl cunoaște cu adevărat.

Cei doi și-au dat o nouă șansă, după o perioadă dificilă, plină de comentarii negative din partea oamenilor. În ciuda părerilor celor din jur, Cristina și Andrei s-au concentrat pe relația lor și acum par mai fericiți și împliniți ca niciodată. Acum au și planuri de căsătorie, mai ales că pentru ei actele de divorț nu au afectat faptul că au fost căsătoriți în fața lui Dumnezeu.

