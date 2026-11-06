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Cum a reacționat Ian după ce a văzut apropierea dintre Mira și Jaguarul, la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit ispita Andreea Homescu

Ian a văzut imagini cu Mira și Jaguarul. Iată cum a reacționat concurentul Insula Iubirii sezonul X.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 20:45 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 20:44
Cât de apropiat a fost de ispita Andreea Homescu | Antena 1
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Radu Vâlcan a avut niște imagini pentru Ian. Bărbatul a văzut-o pe iubita sa foarte apropiată de ispita George, Jaguarul. Apropierea lor l-a făcut să realizeze unele lucruri despre relația cu Mira.

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Ce a făcut Ian după ce a văzut imaginile cu Mira și Jaguarul

Întors de la întâlnirea cu Radu, Ian le-a povestit totul băieților și ispitelor feminine.

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„M-a lovit realitatea!” a declarat Ian după ce a văzut imaginile cu Mira și Jaguarul din vila fetelor.

„E rău?” au vrut să știe fetele.

„N-a fost contact sexual, în rest a fost altceva”, relatează el.

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În ciuda supărării concurentului, Frankie pune comportamentul Mirei în oglindă cu cel al lui Ian: „Bro, faci fix același lucru cu Andreea!”

„Zici că este o întrecere: care are flacăra mai mare?” glumește ispita Andreea Homescu.

„Să vezi ce-l mai pupa”, mai adaugă Ian.

„Poate e pupabil”, spune Andreea.

După imaginile pe care i le-a arătat Radu Vâlcan, Ian a decis să își după testul mai departe cu ispita Andreea Homescu. Cei doi au stat în piscină împreună și s-au sărutat.

Deși Andreea încearcă să evite un sărut pe buze, Ian insistă.

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„Lucrurile degenerează”, spune ispita.

„O să mă las mai mult purtat tot așa de val și o să fac exact ce simt”, declară Ian.

„Cineva își ia revanș”, observă Remi, care i-a văzut pe Ian și pe Andreea sărutându-se în piscină.

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„Ian a venit rănit direct din prima în emisiune și și-a justificat din start viitoarele apropieri, care nu au întârziat să apară”, e de părere Frankie. „Iar faptul că el s-a lovit de șase respingeri și Mira marchează la Jaguarul nu a făcut decât să-l frustreze și să-și facă să-și dorească cu atât mai mult să echilibreze balanța!”

colaj ian care vede imaginile cu mira și jaguarul și andreea homescu râzând
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„Nu am vrut să duc totul la un sărut, pentru că nu-mi doresc și pentru că am impresia că el încearcă să se răzbune și să creeze altă imagine”, declară Andreea.

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