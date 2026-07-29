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Cei mai atrăgători ochi, potrivit experților. Ce vedete au priviri care fascinează

Experții au dezvăluit cum arată cei mai atrăgători ochi, potrivit științei, și ce vedete ar avea cele mai fascinante priviri din lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 15:28 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 15:31
Experții au dezvăluit ce priviri sunt cele mai captivante | Shutterstock
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Experții susțin că au descoperit de ce anumite priviri sunt captivante și ce vedete au astfel de ochi.

Cercetătorii au identificat forma ochilor pe care oamenii o consideră cea mai atrăgătoare, iar secretul pare să fie o cantitate mai mare de alb al ochiului vizibil, scrie Daily Mail.

Potrivit noului studiu, aspectul ideal este reprezentat de ochi mai mari, mai rotunzi și cu o porțiune mai mare din scleră (partea albă a ochiului) vizibilă.

Acest lucru oferă feței un aspect expresiv și „cu ochii mari”, în locul privirii înguste, în formă de migdală, asociată adesea cu standardele clasice de frumusețe.

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Cei mai atrăgători ochi, potrivit experților

Actori precum Anya Taylor-Joy și Jeremy Allen White sunt exemplele din viața reală care se apropie cel mai mult de acest ideal, datorită ochilor lor mari și foarte expresivi.

„Fața e o sursă extrem de importantă de informații sociale, iar zona ochilor joacă un rol central în formarea primei impresii,” au scris cercetătorii în revista PLOS One.

„Rezultatele noastre au evidențiat un efect constant al expunerii sclerei. În toate evaluările sociale măsurate, fețele cu o porțiune mai mare din albul ochilor vizibil au fost apreciate mai favorabil decât aceleași fețe cu o expunere mai redusă,” au continuat experții.

Pentru studiu, echipa de la Universitatea din Quebec a modificat digital fotografiile a 50 de fețe, atât masculine, cât și feminine.

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Cercetătorii au schimbat subtil cantitatea de alb vizibil din jurul irisului, apoi au cerut unui grup de 162 de voluntari să evalueze cât de atractivă era fiecare față.

În imaginile cu expunere redusă, sclera reprezenta aproximativ 31.5% din suprafața ochiului, iar în cele cu expunere mare aproximativ 43.8%, fără a depăși limitele unui aspect natural.

Analiza a arătat că fețele cu mai mult alb al ochilor vizibil au primit în mod constant scoruri mai mari la capitolul atractivitate.

În plus, acestea au fost percepute și ca fiind mai demne de încredere și mai sociabile.

Cercetătorii cred că această preferință apare deoarece ochii care par mai mari fac chipul să pară mai tânăr, mai expresiv și mai ușor de „citit” din punct de vedere emoțional.

De ce preferă oamenii ochii mai mari

De asemenea, ei sugerează că e mai ușor să urmărim direcția privirii unei persoane atunci când o porțiune mai mare din scleră e vizibilă.

„Oamenii sunt extrem de sensibili la privirea celorlalți,” susțin autorii studiului. „Suntem atrași în mod natural de ochi și, încă din copilărie, încercăm instinctiv să urmărim direcția în care privește o altă persoană.”

„Urmărirea privirii e o componentă esențială a vieții sociale, deoarece ne ajută să înțelegem asupra cui sau a ce e îndreptată atenția celorlalți, să interpretăm atitudini și intenții și să anticipăm comportamentul lor,” au continuat experții.

Cercetătorii mai explică faptul că expunerea sclerei se modifică pe parcursul vieții și atinge, în general, nivelul maxim între 20 și 25 de ani.

Odată cu înaintarea în vârstă, relaxarea mușchilor și a pielii din jurul ochilor reduce cantitatea de alb vizibil.

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Prin urmare, o scleră mai expusă ar putea reprezenta un indiciu vizual al tinereții și al unei stări bune de sănătate.

Deși studiul s-a concentrat asupra cantității de alb vizibil, sclera poate oferi și indicii importante despre starea de sănătate.

În mod normal, aceasta e albă și strălucitoare. Însă poate deveni gălbuie în cazul unor afecțiuni hepatice, precum icterul, se poate înroși din cauza alergiilor, infecțiilor sau lipsei de somn și poate căpăta o tentă albăstruie în cazul unor boli genetice rare.

Medicii avertizează că modificările persistente ale culorii albului ochilor trebuie evaluate de un specialist, deoarece pot reprezenta primul semn vizibil al unei afecțiuni medicale.

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