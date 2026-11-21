În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Alexandru de la Mireasa sezonul 13 l-a pus la punct pe Andrei Beleuț, după ce acesta a avut doar replici dure pentru Anne-Mary.

La Mireasa. Capriciile iubirii, Andrei Beleuț s-a dezlănțuit cu numeroase critici și replici dure pentru Anne, însă momentul cel mai surprinzător a fost atunci când Alexandru din sezonul trecut i-a dat concurentului cea mai tăioasă și dură replică, fără pic de reținere.

Andrei Beleuț a fost pus la punct de Alexandru din sezonul 13 Mireasa! Ce replică tăioasă i-a dat fostul concurent, de față cu toți. Ce a zis Anne

Anne-Mary trece prin momente nu tocmai plăcute, după ce Claudio a decis să pună punct relației. Concurenta a părut afectată și a avut un schimb de replici dure cu Andrei Beleuț.

„Simți că ai greșit față de Anne-Mary?”, a întrebat Raluca Preda, la Capriciile iubirii.

„Nu, nu cred că am greșit față de Anne-Mary. La urma urmei, când Anne-Mary a avut un comportament neadecvat, eu i-am spus asta. În schimb, și când am petrecut timp alături de ea am spus că este o femeie minunată și că are multe părți frumoase, adică am fost destul de transparent și am punctat exact când a fost nevoie. Iar referitor la ea și la Claudio, mi se pare că totul a fost extrem de simplu. A existat atracție între ei, doar că din cauza comportamentului ei l-a făcut pe Claudio să realizeze că nu poate să fie ceva mai mult decât acele săruturi micuțe, că nu au fost foarte pasionale. Și că, în final, o să rămână doar colegi aici, pentru că afară cred că cel mult pot să își dea niște mesaje de Crăciun cu brăduleți și cam atât, având în vedere că ea e în Viena și el în Spania”, a fost replica dură lansată de Andrei Beleuț.

„Beleuț, uite, îmi cer scuze, și noi când am intrat în emisiune, Giulia locuia în Anglia și eu în România! Niciodată să nu te gândești la lucrul ăsta. Pentru că am văzut, ești genul de persoană care etichetează foarte ușor. Să nu ai impresia că am ceva personal cu tine. Tu, spre deosebire de ceilalți concurenți, ai o vârstă. Și ți-o spun bărbătește: uiți să te uiți în oglindă. Tu doar ataci persoanele. De foarte multe ori se simțea de la o poștă: Anne nu se simțea foarte bine, tu veneai să împingi lucrurile, vii să înțepi. Pune-ți o întrebare și la ceea ce faci tu”, a intervenit imediat Alexandru, fost concurent la Mireasa sezonul 13.

„Ok, ca să îți răspund la prima întrebare, pentru că îmi place. Mi-ar fi plăcut să fiu în sezon cu voi...”, a început să zică Andrei Beleuț.

Surpriza cea mare abia apoi a venit, când Alexandru i-a dat o replică extrem de tăioasă: „Mie nu, sincer”.

Beleuț a încercat să își argumenteze punctul de vedere și din nou au ieșit scântei în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Chiar și Anne i-a dat o replică dură concurentului: „Te rog frumos, Beleuț, tu ai 35 de ani, ai avut doar relații de doi ani, nu ai stat nicioodată cu o femeie singur în casă și vii aici să dai lecție de viață. Las-o baltă”.