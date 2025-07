Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 înainte intervențiile estetice. Fotografia în care arată de nerecunoscut

Ella Vișan și Andrei Lemnaru formează unul dintre cele 5 cupluri de la Insula Iubirii sezonul 9.

Ella și Andrei s-au înscris la Insula Iubirii în sezonul 9 din dorința de a-și prioritiza nevoile lor de cuplu și de a pune relația pe primul loc, fiind obișnuiți să muncească foarte mult.

Amândoi tânjesc după reconectarea de care au nevoie în cuplul lor, iar Ella l-a sfătuit pe Andrei să se focuseze mai mult pe el și pe cum ar putea să se dezvolte pentru a se transforma într-un bărbat cu inițiativă.

Cum arăta Ella Vișan înainte de intervențiile estetice

Ella le-a mărturisit fetelor când au stat de vorba în vila lor că ea speră ca Andrei să nu cadă în ispită și să poată să își vadă în continuare de planurile pe care le aveau împreună.

Cei doi tineri în vârstă de 27 ani urmează să se căsătorească pe 13 septembrie și au totul pregătit pentru marele eveniment.

În vila băieților, Andrei a vorbit cu câteva ispite feminine despre faptul că atât el, cât și Ella și-au făcut mai multe intervenții estetice pentru a se pregăti de nuntă.

El a mărturisit că el și-a făcut liposucție, skin tightening, high definition și ginecomastie, în timp ce Ella are liposucție, skin tightening, high definition și implanturi mamare.

„Și Ella are. Și-a pus implanturi, skin tightening, liposucție 360”, a povestit Andrei în episodul 3 de Insula Iubirii.

În primele fotografii postate de Ella pe contul ei de Instagram, în 2017, concurenta arată de nerecunoscut. Chiar dacă și-a făcut mai multe intervenții, frumoasa concurentă și-a păstrat trăsăturile care o defineau și se bucură din plin de felul în care arată acum, fiind mândră de schimbările prin care a trecut.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru sunt cei doi care completează tabloul comentat de o țară întreagă! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt. Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții de cuplu.

