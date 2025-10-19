Ella Vișan a revenit în atenția telespectatorilor după ce a făcut un mare pas în carieră! Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 se mândrește cu noul job.

Ella Vișan continuă să surprindă cu aparițiile sale, însă ultima veste pe care a dat-o în mediul online chiar i-a lăsat uimiți pe cei care o urmăresc și o îndrăgesc cu adevărat.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, care a venit să își testeze relația alături de logodnicul ei de la acea vreme, Andrei Lemnaru, dar care, la finalul emisiunii, a ales să plece alături de ispita Teo Costache, revine din nou în lumea televiziunii, însă de data aceasta cu un alt scop.

Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

La doar câteva luni după ce show-ul fenomen al verii s-a încheiat, telespectatorii au primit vestea că Ella Vișan va continua să activeze în domeniul televiziunii, însă, de această dată, în cadrul altei emisiuni de top care poate fi urmărită pe Antena Stars.

Este vorba despre emisiunea Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț, acolo unde fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru este foarte fericită. Faptul că a reușit să activeze în acest domeniu nu doar că o bucură enorm pe Ella, ci o și motivează să lupte pentru visul ei, dar și să obțină cele mai bune rezultate încă de la începutul carierei sale în televiziune.

Ea a venit și în mediul online cu o declarație în acest sens, confirmându-le tuturor celor care nu credeau faptul că acum face parte din echipa Antena Group.

„Probabil după cum bine știți și după cum bine ați citit, acum fac parte din echipa emisiunii Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț. În momentul de față suntem în platourile de filmare, pe care aș vrea să vi le prezint cum arată. Sunt super entuziasmată de proiectul acesta!” a spus ea după ce un internaut a întrebat-o dacă este adevărat.

„Probabil ați văzut știrea în dimineața aceasta. De astăzi, în mod oficial, fac parte din echipa celor de la Viața fără filtru!” i-a mai răspuns unui fan, în timp ce se filma chiar din platoul emisiunii.

Ella a postat și o fotografie din platou, semn că este foarte mândră de tot parcursul ei, iar cei care au văzut postarea nu au ezitat să o felicite în secțiunea de comentarii.

„Felicitări pentru omul care ești, nimeni și nimic să nu te schimbe vreodată”,

„Din ultimele postări, am înțeles că te-ai angajat la Antena Stars. Succes la noul job. Cu siguranță te vei descurca extraordinar de bine și vei reuși să evoluezi și mai mult”,

„Felicitări pentru tot ! Ai încredere în tine că vei reuși în tot ceea ce îți propui ! Esti minunată! Multă sănătate, liniște și bucurii! Îți doresc mult succes în toate!” - sunt doar câteva dintre comentariile internauților care au apreciat noul pas în carieră.

Iată și imaginea:

