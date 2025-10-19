Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

Ella Vișan a revenit în atenția telespectatorilor după ce a făcut un mare pas în carieră! Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 se mândrește cu noul job.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 12:45 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:23
Galerie
Ella Vișan, un nou capitol în carieră | Antena 1

Ella Vișan continuă să surprindă cu aparițiile sale, însă ultima veste pe care a dat-o în mediul online chiar i-a lăsat uimiți pe cei care o urmăresc și o îndrăgesc cu adevărat.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, care a venit să își testeze relația alături de logodnicul ei de la acea vreme, Andrei Lemnaru, dar care, la finalul emisiunii, a ales să plece alături de ispita Teo Costache, revine din nou în lumea televiziunii, însă de data aceasta cu un alt scop.

Citește și: Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună

Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

Articolul continuă după reclamă

La doar câteva luni după ce show-ul fenomen al verii s-a încheiat, telespectatorii au primit vestea că Ella Vișan va continua să activeze în domeniul televiziunii, însă, de această dată, în cadrul altei emisiuni de top care poate fi urmărită pe Antena Stars.

Este vorba despre emisiunea Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț, acolo unde fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru este foarte fericită. Faptul că a reușit să activeze în acest domeniu nu doar că o bucură enorm pe Ella, ci o și motivează să lupte pentru visul ei, dar și să obțină cele mai bune rezultate încă de la începutul carierei sale în televiziune.

Ea a venit și în mediul online cu o declarație în acest sens, confirmându-le tuturor celor care nu credeau faptul că acum face parte din echipa Antena Group.

„Probabil după cum bine știți și după cum bine ați citit, acum fac parte din echipa emisiunii Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț. În momentul de față suntem în platourile de filmare, pe care aș vrea să vi le prezint cum arată. Sunt super entuziasmată de proiectul acesta!” a spus ea după ce un internaut a întrebat-o dacă este adevărat.

Citește și: Ella Vișan, cu lacrimi în ochi la TV. Prin ce dramă a trecut fosta concurentă de la Insula Iubirii la doar 10 ani: „A fost greu!”

„Probabil ați văzut știrea în dimineața aceasta. De astăzi, în mod oficial, fac parte din echipa celor de la Viața fără filtru!” i-a mai răspuns unui fan, în timp ce se filma chiar din platoul emisiunii.

Ella a postat și o fotografie din platou, semn că este foarte mândră de tot parcursul ei, iar cei care au văzut postarea nu au ezitat să o felicite în secțiunea de comentarii.

„Felicitări pentru omul care ești, nimeni și nimic să nu te schimbe vreodată”,

„Din ultimele postări, am înțeles că te-ai angajat la Antena Stars. Succes la noul job. Cu siguranță te vei descurca extraordinar de bine și vei reuși să evoluezi și mai mult”,

„Felicitări pentru tot ! Ai încredere în tine că vei reuși în tot ceea ce îți propui ! Esti minunată! Multă sănătate, liniște și bucurii! Îți doresc mult succes în toate!” - sunt doar câteva dintre comentariile internauților care au apreciat noul pas în carieră.

Iată și imaginea:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ella Vișan
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, pe masa de operație. La ce intervenție estetică a apelat recent fosta concurentă

Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Observatornews.ro "Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă "Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună
Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor Catine.ro
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde... Gandul
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x