Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit

Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a dezvăluit recent că nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 14:24 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 15:08
Galerie
După moartea tatălui ei, Ella a povestit că relația cu sora ei mai mică s-a destrămat. | Instagram & Antena 1

Atunci când a fost invitată la podcastul lui Bursucu, Ella Vișan a dezvăluit mai multe detalii despre viața ei de familie.

De ce Ella nu a mers la înmormântarea tatălui ei

Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 a dezvăluit că ea avea doar 10 ani când a murit tatăl ei. Ella a povestit totul cu lacrimi în ochi.

În ziua în care tatăl ei a încetat din viață, Ella a știut că ceva s-a întâmplat cu el, chiar dacă mama ei nu i-a spus că el avusese un accident de mașină.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul

La podcastul lui Bursucu, Ella a vorbit pentru prima dată deschis despre cea mai grea perioadă din viața ei. De asemenea, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9 a vorbit și despre relația pe care o are acum cu sora ei mai mică.

De câte ori vorbește despre acea perioadă din viața ei, Ella simte că retrăiește cea mai grea perioadă care i-a adus foarte multă suferință, în special pentru că nu a fost prezentă la înmormântare.

„Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, doar că pentru mine totul a fost crunt, fulgerător. În dimineața aceea m-a dus la școală. S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul.

Citește și: Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună

Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu.

Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul. Începusem să îl am mereu. Durerea se diminuează cu trecerea timpului, dar în cazul meu dorul s-a accentuat”, a povestit Ella Vișan în podcastul lui Bursucu.

După moartea tatălui ei, Ella a povestit că relația cu sora ei mai mică s-a destrămat. Chiar dacă în copilărie ele erau cele mai bune prietene, acum cele două surori nu își mai vorbesc.

„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă.

Un lucru a făcut diferența… faptul că eu am știut ce s-a întâmplat cu tatăl nostru, ea nu. Într-un fel în mine era o revoltă, o luptă pentru că nu puteam să mă manifest față de ea. I-am ascuns adevărul mult timp”, a mai adăugat fosta concurenta Insula Iubirii sezonul 9.

colaj ella visan
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți au mai văzut lupta

Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți au mai văzut lupta
Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Naba Salem s-a despărțit de viitorul ei soț, deși aveau nunta planificată. Ce a dezvăluita ispita de la Insula Iubirii sezonul 9
Naba Salem s-a despărțit de viitorul ei soț, deși aveau nunta planificată. Ce a dezvăluita ispita de la Insula...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x