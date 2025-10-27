Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a dezvăluit recent că nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui ei.

După moartea tatălui ei, Ella a povestit că relația cu sora ei mai mică s-a destrămat. | Instagram & Antena 1

Atunci când a fost invitată la podcastul lui Bursucu, Ella Vișan a dezvăluit mai multe detalii despre viața ei de familie.

De ce Ella nu a mers la înmormântarea tatălui ei

Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 a dezvăluit că ea avea doar 10 ani când a murit tatăl ei. Ella a povestit totul cu lacrimi în ochi.

În ziua în care tatăl ei a încetat din viață, Ella a știut că ceva s-a întâmplat cu el, chiar dacă mama ei nu i-a spus că el avusese un accident de mașină.

La podcastul lui Bursucu, Ella a vorbit pentru prima dată deschis despre cea mai grea perioadă din viața ei. De asemenea, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9 a vorbit și despre relația pe care o are acum cu sora ei mai mică.

De câte ori vorbește despre acea perioadă din viața ei, Ella simte că retrăiește cea mai grea perioadă care i-a adus foarte multă suferință, în special pentru că nu a fost prezentă la înmormântare.

„Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, doar că pentru mine totul a fost crunt, fulgerător. În dimineața aceea m-a dus la școală. S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul.

Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu.

Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul. Începusem să îl am mereu. Durerea se diminuează cu trecerea timpului, dar în cazul meu dorul s-a accentuat”, a povestit Ella Vișan în podcastul lui Bursucu.

După moartea tatălui ei, Ella a povestit că relația cu sora ei mai mică s-a destrămat. Chiar dacă în copilărie ele erau cele mai bune prietene, acum cele două surori nu își mai vorbesc.

„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă.

Un lucru a făcut diferența… faptul că eu am știut ce s-a întâmplat cu tatăl nostru, ea nu. Într-un fel în mine era o revoltă, o luptă pentru că nu puteam să mă manifest față de ea. I-am ascuns adevărul mult timp”, a mai adăugat fosta concurenta Insula Iubirii sezonul 9.

