Cum arăta Mirel Gheorghe de la Insula Iubirii înainte să-și lase părul lung. Ispita nu a avut tot timpul plete

Ispita Mirel Gheorghe din sezonul 10 Insula Iubirii a atras atenția la prima vedere cu părul lui lung și strălucitor. Tânărul nu a arătat tot timpul așa! Descoperă în acest articol imagini cu ispita de la 20 de ani, pe când nu avea plete și nici barbă!

Mirel Gheorghe este cea mai tânără ispită masculină din sezonul 10 Insula Iubirii. La cei 25 de ani ai săi este antreprenor în mai multe domenii de activitate.

Se descrie ca fiind o persoană pozitivă, calmă și ambițioasă care crede că prin muncă cinstită poate ajunge sus. Deține o firmă de vidanjare și de curând a deschis un magazin de materiale de construcții.

Mirel este ispită a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Cum arăta Mirel Gheorghe de la Insula Iubirii înainte să-și lase părul lung. Ispita nu a avut tot timpul pletele cu care a ieșit în evidență

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De cum a ajuns în fața concurenților de la Insula Iubirii, Mirel s-a făcut remarcat cu pletele sale, mușchii, dar și cu simțul umorului. Băieții au încercat să-l intimideze cu diverse glume legate de aspectul lui. În timp ce Marcel i-a cerut șamponul, Remi l-a numit Tarzan, iar Mocăniță s-a gândit că l-ar tunde. Prințul Marco nu s-a legat doar de păr, ci și de poziția corpului: „Ce face? Cară pepeni? Stai relaxat!”, i-a spus Prințul Marco lui Mirel. Ispita nu a luat în seamă glumele acide la adresa lui și a pășit pe podium zâmbitor și pregătit să înceapă o experiență de neuitat în Thailanda.

Din imaginile publicate de ispita Mirel Gheroghe pe rețelele sociale, ne dăm seama că a fost preocupat de felul în care arată de la o vârstă fragedă. A început să meargă la sală încă din adolescență, iar la 20 de ani avea o musculatură bine dezvoltată.

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În 2020 Mirel avea părul scurt și trăgea din greu la sală pentru a-și dezvolta mușchii.

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Din 2021, ispita a început să-și lase părul să crească și să participe la concursuri de culturism.

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Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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