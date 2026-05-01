Ce pensie alimentară plătește Răzvan Kovacs lunar pentru fiica lui și a Emei Oprișan. Suma apare pe hârtia de la notar

Răzvan Kovacs a dezvăluit suma pe care o plătește lunar pentru fiica lui, după divorțul de Ema Oprișan. Fostul concurent de la Insula Iubirii a scos la iveală detalii neștiute despre ce apare pe hârtia de la notar.

Vestea că Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns la despărțire a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, după ce au încercat de mai multe ori să își salveze căsnicia.

Experiența trăită la Insula Iubirii i-a ajutat să își dea seama cât de mult se iubesc. Odată ajunși în România, aceștia s-au căsătorit. Mai mult, tânăra a aflat că este însărcinată cu o fetiță pe care a numit-o Luna.

Povestea lor de dragoste a mai rezistat aproximativ doi ani și jumătate după nașterea fiicei lor. De curând, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au anunțat că divorțează. De asemenea, aceștia au preferat să dea cărțile pe față în ceea ce privește motivul despărțirii.

Ce pensie alimentară plătește Răzvan Kovacs pentru fiica lui și a Emei Oprișan

După separarea de mama copilului său, fostul concurent de la Insula Iubirii a decis să se mute din casa în care au locuit împreună. În plus, fetița a rămas alături de Ema Oprișan și de fratele ei vitreg.

La scurt timp de la încheierea relației, Răzvan Kovacs a vorbit public despre pensia alimentară pe care trebuie să o plătească micuței sale. Se pare că DJ-ul și fosta lui soție au stabilit ca acesta să achite suma de 700 de lei în fiecare lună.

În plus, tânărul a dezvăluit că o va ajuta financiar pe Ema Oprișan atât cât este nevoie pentru că își dorește ca fiicei sale să nu-i lipsească nimic. De altfel, acesta știe ce costuri sunt pentru creșterea unui copil.

„Era vorba strict legislativ sau pentru hârtii, ce trebuia scris acolo. Era vorba de suma de 700 de lei, pensie alimentară, minimul cât se poate trece acolo. Dar pentru mine era infim, adică nu conta ce scrie acolo, eu sunt conștient de ce bani ai nevoie să crești un copil. Aș fi idiot să zic vreau să-i dau 700 de lei.

Și a zis, trece un timp acolo, notara la care eram, trece, trebuie să treci două zile în care poți să-i vezi. Un program de la 7 la… Tu să știi că ai obligația asta zilnic. Că tu stai mai mult, că dai mai mult. Este strict problema ta. Nu te încurcă cu nimic sau nu-ți ia nimeni chestia asta”, a povestit Răzvan Kovacs într-un podcast, potrivit cancan.ro.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a oferit detalii și despre condițiile care au fost stabilite la notar.

„Alegerea programului nu a fost făcută strict de mine, a fost făcută în funcție de programul meu. Eu am zis așa, eu nu pot să îi iau, că în general chestia asta se rezolvă așa. Mama stă cu copiii în timpul săptămânii, tata în weekend. Pentru că de obicei părinții sunt liberi în weekend.

La mine este un caz atipic pentru că eu muncesc în weekend, nu în timpul săptămânii. Eu vreau să îi iau luni, marți sau luni, miercuri și așa mai departe și în weekend tu să stai cu ei. Adică dacă am liber, niciodată nu o să zic că nu vreau să stau cu copiii mei. Eu când am fost liber și acum, sâmbăta trecută am fost liber, m-am dus și am luat copiii să stau cu ei. Nu am plecat la club, nu am ieșit în oraș, m-am dus și am luat copiii și am stat cu ei. Dar oamenii ce să înțeleagă? Adică că eu nu am fost de acord cu programul sau că nu am respectat programul?”, a mai punctat el, conform surselor citate mai sus.