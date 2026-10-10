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Diseară, la Insula Iubirii, Remi încearcă să „fenteze”. Gestul pe care puțini concurenți îl fac. Detalii în premieră

Insula Iubirii se vede sâmbătă seara de la 20:00, iar Remi și Daniela vor fi protagoniștii unui moment interesant. Ispita va dezvălui ceva ce concurentul nu ar fi vrut să se știe.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 15:19 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 15:40
Diseară, la Insula Iubirii, Remi, gest pe care puțini concurenți îl fac | Antena 1
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Remi va încerca să fenteze camerele la Insula Iubirii și îi va transmite un mesaj fără lavaliere Danielei. Ispita va da totul în vileag.

În această seară, de la 20:00, potrivit programului TV Antena 1, Remi și Daniela vor intra în mare, iar ispita va dezvălui tot ce i-a spus concurentul fără lavaliere.

Diseară, în noua ediție de Insula Iubirii, Remi îi va spune ceva Danielei în momentul în care nu avea lavaliere. Deși spera să nu se afle, diseară veți afla exact ce a încercat să ascundă de camere, de producție și de public.

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Diseară, la Insula Iubirii, Remi, gest pe care puțini concurenți îl fac

Momentul dintre Remi și Daniela vine într-un context în care apropierea dintre cei doi a atras tot mai mult atenția în cadrul testului de la Insula Iubirii. Gesturile și discuțiile lor au ridicat deja semne de întrebare, iar ceea ce se va întâmpla în ediția din această seară promite să aducă noi dezvăluiri. Rămâne de văzut ce i-a transmis, de fapt, Remi Danielei și dacă mesajul său va schimba dinamica dintre cei doi.

„Eu simțeam că vrea să-mi spună ceva. Mi-a menționat să nu mă mai apropii fizic de el, să țin 20-30 centimetri între noi că se interpretează”, va spune Daniela care va dezvălui și ce i-a zis Remi în mare, în ciuda faptului că voia să țină distanța, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Nu rata ediția din această seară, pentru a afla ce-i va spune Remi Danielei și ce detaliu o va face pe tânără să spună că iubitul Biancăi a căzut deja în ispită!

Remi la Insula Iubirii

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