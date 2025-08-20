Ediție incendiară la Insula Iubirii: se aprinde focul în vila fetelor, iar unul dintre băieți va avea parte de o șansă în premieră

Diseară, de la 20:30, sezonul 9 din cel mai fierbinte show al verii, continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu momente care vor continua să șocheze și să lase telespectatorii în suspans.

Două seri în care tensiunea a ajuns la rang de artă, în care emoțiile au depășit cotele admise și în care trăirile au venit din suflet și au răpus orice barieră. Două ediții în care atât băieții, cât și fetele au descoperit că odată ce-ți deschizi sufletul în cel mai dur test al relațiilor, descoperi că pot apărea conexiuni care îți schimbă total viziunea asupra viitorului.

Ediție incendiară în această seară, la Insula Iubirii: se aprinde focul în vila fetelor, iar unul dintre băieți va avea parte de o șansă în premieră! Show-ul continuă să fie lider detașat de audiență

Aseară, pentru trei dintre băieții din cupluri, Andrei, Marian și Marius, ceremonia focului a fost una care i-a pus pe gânduri. Aceștia au văzut cum femeile în care aveau atât de multă încredere s-au apropiat de ispitele masculine, ba chiar au dezvoltat și sentimente pentru ele. Care vor fi urmările? Vom vedea de aici înainte!

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost una privită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:32, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 32.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating şi 14.6% cota de piaţă.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.1 puncte de rating şi 18% cota de piaţă, PRO TV, postul secund având 3.7 rating şi 12.8% cota de piaţă. La nivel național, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 5.1 rating și 17.5% cotă de piață, față de locul 2, PRO TV care avea 4.4 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:53, aproape 1 milion de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

La nivelul întregii zile, între orele 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, cu 2.5 puncte de rating și 22.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 1.8 rating și 16.9% cotă de piață. Totodată, în intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.2 puncte de rating și 28.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.7 puncte de audiență și 17% cotă de piață.

Liniștea... e departe! În doar câteva ore, vine rândul fetelor să resimtă presiunea show-ului! Flacăra ispitei se va aprinde, iar, în vila lor și va aduce multe lacrimi! Iar în vila băieților urmează o premieră în istoria emisiunii – unul dintre ei va primi o șansă unică, iar cum va profita de ea, vom descoperi curând!

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile: 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada: 19 august 2025

