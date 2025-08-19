Insula Iubirii, 19 august 2025. Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în club. Ce a urmat: „Ai tot respectul meu!”

Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025. Ispita feminină i-a „furat” un pupic concurentului atunci când se aștepta mai puțin, iar camerele au surprins întregul moment.

Marius Avram și Oana Monea s-au bucurat de un date special. Aceștia și-au petrecut toată noaptea în club din Thailanda, unde au fost surprinși în ipostaze tandre. Au existat îmbrățișări, priviri, atingeri și un sărut.

Ispita feminină a apelat la o strategie neașteptată pentru a-i „fura” un pupic concurentului. Soțul Mariei Avram nu se aștepta la un astfel de gest din partea Oanei Monea. Așadar, a fost luat prin surprindere de tot ceea ce s-a întâmplat.

„Eram cum Oana, dar gândul meu se ducea la Maria”, a spus el înainte de sărut.

„La un moment dat, l-am luat pe Marius de mână, recunosc că am fost obraznică, i-am zis: „Te rog să mă ajuți la sandală, că am o problemă!”. Când s-a aplecat să mă ajute l-am sărutat”, a povestit ispita feminină.

Cum a reacționat Marius Avram atunci când Oana Monea l-a sărutat în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025

Reacția lui Marius Avram la sărut a uimit-o pe Oana Monea. Acesta i-a spus, fără ezitare, că este un bărbat căsătorit și că nu pot continua să facă asta pentru că nu vrea să își rănească soția din nou.

„Iar el în momentul ăla s-a uitat la mine și mi-a zis: „Oana, sunt bărbat însurat!”. Nu m-am simțit prost, nu m-am simțit refuzată, ci m-am simțit mândră. În momentul ăla, Marius pentru mine a însemnat mult mai mult decât a însemnat vreodată”, a dezvăluit ispita feminină în cadrul unui testimonial.

„Ai tot respectul meu!”, a fost replica pe care i-a dat-o Oana Monea.

„Am văzut-o pe Maria cât de mult a suferit când am fost infidel și nu am vrut să mai trec prin acele sentimentele”, a dezvălui Marius Avram la un testimonial.

Deși i-a fost greu să o refuze pe Oana Monea, concurentul a hotărât să facă alegerea corectă pentru a-și putea salva căsnicia cu Maria Avram.

În ciuda celor întâmplate, ispita feminină și Marius Avram și-au continuat distracția pe străduțele din Thailanda, iar mai apoi au mers la căsuța în care urmau să doarmă. Au urmat și alte discuții foarte naturale între cei doi, însă tânărul nu a vrut să încalce nicio limită impusă de soția lui.

