Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 19 august 2025. Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în club. Ce a urmat: „Ai tot respectul meu!”

Insula Iubirii, 19 august 2025. Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în club. Ce a urmat: „Ai tot respectul meu!”

Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025. Ispita feminină i-a „furat” un pupic concurentului atunci când se aștepta mai puțin, iar camerele au surprins întregul moment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 22:29 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 22:29
Galerie
Oana Monea și Marius Avram s-au sărutat în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025 | Antena 1

Marius Avram și Oana Monea s-au bucurat de un date special. Aceștia și-au petrecut toată noaptea în club din Thailanda, unde au fost surprinși în ipostaze tandre. Au existat îmbrățișări, priviri, atingeri și un sărut.

Ispita feminină a apelat la o strategie neașteptată pentru a-i „fura” un pupic concurentului. Soțul Mariei Avram nu se aștepta la un astfel de gest din partea Oanei Monea. Așadar, a fost luat prin surprindere de tot ceea ce s-a întâmplat.

„Eram cum Oana, dar gândul meu se ducea la Maria”, a spus el înainte de sărut.

Citește și: Insula Iubirii, 13 august 2025. Ce scria pe biletul pe care Cătălin i l-a oferit Mariei Avram. Declarația secretă a ispitei

„La un moment dat, l-am luat pe Marius de mână, recunosc că am fost obraznică, i-am zis: „Te rog să mă ajuți la sandală, că am o problemă!”. Când s-a aplecat să mă ajute l-am sărutat”, a povestit ispita feminină.

Cum a reacționat Marius Avram atunci când Oana Monea l-a sărutat în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025

Reacția lui Marius Avram la sărut a uimit-o pe Oana Monea. Acesta i-a spus, fără ezitare, că este un bărbat căsătorit și că nu pot continua să facă asta pentru că nu vrea să își rănească soția din nou.

„Iar el în momentul ăla s-a uitat la mine și mi-a zis: „Oana, sunt bărbat însurat!”. Nu m-am simțit prost, nu m-am simțit refuzată, ci m-am simțit mândră. În momentul ăla, Marius pentru mine a însemnat mult mai mult decât a însemnat vreodată”, a dezvăluit ispita feminină în cadrul unui testimonial.

„Ai tot respectul meu!”, a fost replica pe care i-a dat-o Oana Monea.

„Am văzut-o pe Maria cât de mult a suferit când am fost infidel și nu am vrut să mai trec prin acele sentimentele”, a dezvălui Marius Avram la un testimonial.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat

Deși i-a fost greu să o refuze pe Oana Monea, concurentul a hotărât să facă alegerea corectă pentru a-și putea salva căsnicia cu Maria Avram.

În ciuda celor întâmplate, ispita feminină și Marius Avram și-au continuat distracția pe străduțele din Thailanda, iar mai apoi au mers la căsuța în care urmau să doarmă. Au urmat și alte discuții foarte naturale între cei doi, însă tânărul nu a vrut să încalce nicio limită impusă de soția lui.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Colaj cu Oana Monea și Marius Avram în ipostaze diferite la Insula Iubirii
+3
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență... Insula Iubirii, 19 august 2025. Ispita Teo Costache, adevărul despre sentimentele față de Ella Vișan. Ce detaliu a ieșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din...
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum concurenta din Thailanda
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum concurenta din Thailanda
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x