Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul

În ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, trei concurenți au avut parte de un bonfire special. Printre aceștia se numără și Andrei Lemnaru care a fost pus într-o ipostază delicată de partenera lui. Concurentul a putut vedea imaginile cu iubita lui, Ella Vișan, și ispita Teo Costache din baie, iar reacția lui a fost de-a dreptul neașteptată.

Doar doi concurenți au avut ocazia uluitoare de a merge la un date de o zi și o noapte cu o ispită. Marius Avram și Ella Vișan s-au bucurat de o experiență unică alături de persoanele cu care s-au înțeles cel mai bine în Thailanda.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că iubita lui Andrei Lemnaru s-a apropiat foarte multe de Teo Costache. Așadar, insula le-a oferit șansa de a se cunoaște mai bine, iar cei doi au profitat din plin.

De asemenea, soțul Mariei Avram a decis să iasă la întâlnire cu Oana Monea. Aceștia s-au distrat de minune în club, unde au fost surprinși în ipostaze tandre. Mai mult, ispita feminină i-a „furat” și un sărut concurentului, însă ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte.

În timp ce Ella Vișan și Marius Avram se aflau la un date excepțional cu ispitele, ceilalți concurenți s-au bucurat de o nouă petrecere. Aceștia au dansat, au cântat și s-au „pierdut” în discuții profunde.

Deși s-au simțit foarte bine, micile tensiuni nu au întârziat să apară. De data aceasta, Maria Avram a reușit să-l supere pe Cătălin Brînză cu gestul său. Aceasta l-a anunțat că merge la somn, însă a decis să mai rămână câteva momente cu Bianca Dan și alte două ispite masculine afară.

Cătălin Brînză a fost deranjat de faptul că tânăra nu a făcut ceea ce a spus.

„Tu nu cumva trebuia să mergi la somn?”, a întrebat-o el atunci când a văzut-o.

„Am mâncat!”, s-a scuzat ea.

„Mă simt nerespectat și mințit, dar și folosit. Mă vezi amantul perfect? N-ai să vezi!”, a spus ispita masculină într-un testimonial.

Atitudinea lui Cătălin Brînză a făcut-o pe Maria Avram să înțeleagă că ceva l-a deranjat. Deși l-a întrebat dacă este supărat, acesta i-a oferit un răspuns negativ lăsând-o să își de seama singură de greșeala făcută.

„Când ajungi într-un punct trebuie să conștientizezi că ori ești asumat, ori nu!”, a mai zis ispita masculină.

Marius Avram a luat o decizie neașteptată atunci când a ajuns la cazare alături de ispita feminină, după o noapte obositoare și distractivă în club. Concurentul a hotărât că este mai bine să o lase pe Oana Monea să doarmă în pat, el rămânând pe canapea.

„Băi, cum dormim? O să dorm eu pe canapea”, a întrebat-o el.

„Vino și dormi în pat, că-i patul mare. Cum simți tu, dar eu zic să nu-ți faci griji!”, a răspuns Oana Monea.

„Mă simt vinovat!”, a mai zis Marius Avram.

„Hai, măi, că mă simt prost că eu dorm în pat și tu în canapea! Unde dormi acolo, chircit? Păi nu faci nimic, nici măcar nu mă atingi”, i-a mai dezvăluit ispita feminină.

„Nu contează!”, i-a mai răspuns concurentul.

În cele din urmă, Marius Avram a ajuns să doarmă pe canapea în timp ce ispita feminină s-a bucurat de patul uriaș.

Petrecerea băieților a fost întreruptă de Radu Vâlcan în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii de pe 19 august 2025. Prezentatorul TV a venit cu o veste neașteptată pentru trei concurenți de pe insulă.

Marian Grozavu, Andrei Lemnaru și Marius Avram au fost invitați la un bonfire special, unde au avut ocazia de a vedea noi imagini cu partenerele lor. Seara a devenit tensionată odată cu vizionarea filmulețelor de pe tabletă.

De data aceasta, Marian Grozavu a privit noi atingeri între iubita lui, Bianca Dan, și ispita Octavian Grigorescu. Concurentul a fost atent la toate gesturile partenerei sale, însă nu a avut prea multe motive de îngrijorare.

În schimb, imaginile de la bonfire au fost dureroase pentru Marius Avram. Acesta nu se aștepta să o vadă pe soția lui îndrăgostită de un alt bărbat. În urmă videoclipurilor văzute, concurentul a luat decizia de a renunța la verighetă.

Mai mult, și Andrei Lemnaru a avut parte de o surpriză neplăcută la bonfire-ul special. Acesta a avut ocazia de a privi ipostazele în care logodnica lui, Ella Vișan, și ispita Teo Costache au fost surprinși în baie.

Reacția tânărului a fost de-a dreptul neașteptată. Acesta și-a stăpânit cu greu emoțiile și cuvintele.

„Am mai trecut prin asta! Nu cu Ella, dar am mai trecut! A fost o minciună 4 ani!”, a dezvăluit el.

Nici măcar Marius nu a mai putut privi filmulețul.

„Opriți că n-are sens! E femeia ta, nebunule! Poți să te uiți la așa ceva? E dureros!”, a spus soțul Mariei Avram.

„Cum să fie dureros când femeia e îndrăgostită? Oamenii ăștia îmi arată exact cine e ea! Aia este Ella pe care am cunoscut-o eu! Pot să o aplaud! Eu accept tot ce văd aici, doare, dar accept!

Aștept să treacă zilele și să mă văd cu ea. Să privim acest film împreună. Să-i văd privirea, să văd ce simte ea. Sunt curios să văd ce îmi zice, de ce a făcut chestia asta? Să îmi zică în față! (...) Căsătoria nu mai există!”, a mai dezvăluit Andrei Lemnaru.

„S-a testat până a ajuns în baie!”, a fost replica lui Marius Avram.

De asemenea, tânărul a luat decizia de a pune punct relației cu Ella Vișan.

„Sunt solo!”, a punctat el în mașină, în drum spre vilă.

