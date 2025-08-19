Insula Iubirii, 19 august 2025. Marius Avram a renunțat la verighetă după imaginile văzute la bonfire. Ce au filmat camerele

Marius Avram a renunțat la verighetă în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, după ce a văzut imaginile de la bonfire-ul special. Concurentul a fost luat prin surprindere de atitudinea soției sale.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția la vila băieților pentru a le da o veste neașteptată. Marius Avram, Marian Grozavu și Andrei Lemnaru au fost chemați la o ceremonie specială a focului.

Emoțiile s-au simțit la cote maxime de către cei concurenți după ce prezentatorul TV le-a rostit numele. Aceștia au început să se gândească la diferite lucruri în privința celor alături de care au venit în Thailanda.

Odată ajunși la bonfire, cei trei au fost luați prin surprindere de imaginile neașteptate. Marius Avram a trecut prin momente dureroase atunci când a aflat că sunt șanse mari ca soția lui, Maria Avram, să se fi îndrăgostit de Cătălin Brînză.

Marius Avram a renunțat la verighetă după imaginile văzute la bonfire-ul din ediția 14 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025. Ce au putut să filmeze camerele într-o pauză

În ediția 14 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, Marius Avram a apelat la un gest uimitor după ce a vizionat filmulețele în care apar soția lui și Cătălin Brînză. Concurentul a fost uluit de faptul că Maria Avram nu își asumă sentimentele pentru ispita masculină.

„S-a legat ceva acolo! Nu-mi place că se vorbește despre altcineva, că sunt unul cu celălalt, că se țin în brațe”, a spus soțul Mariei Avram.

Marian Grozavu nu s-a mai putut abține și a decis să intervină, spunându-i lui Marius Avram că nu poate aduce complimente la adresa ispitei masculine care îi cucerește soția: „Scuză-mă, eu nu sunt de acord cu tine, nu este un bărbat impunător”.

„Eram ironic! Asta e! Ne uităm și încasăm! Eu descopăr o altă parte a ei. Dureros, dar asta este!”, a mai adăugat Marius Avram.

Primul care a reacționat la scrisoarea dată de Maria Avram lui Cătălin Brînză a fost chiar iubitul Biancăi Dan. Marian Grozavu a rămas uluit de atitudinea concurentei: „Dar ea nu conștientizează, scuză-mă, că toate aceste lucruri se văd pe cameră? Mi se pare cam mult!”.

„Spune! Lasă-mă să-mi adun gândurile!”, i-a zis colegul său.

„Sunt bulversat rău! Nu știu ce să mai zic, se pare că s-a îndrăgostit. Eu așa văd! Și-a găsit sufletul pereche, sunt dezamăgit!”, a mai zis concurentul.

De asemenea, Marius Avram a luat o decizie neașteptată la bonfire-ul special de pe 19 august 2025. Acesta a hotărât să își dea verigheta jos de pe deget.

„Ce sens mai are? Adică pentru mine testul s-a încheiat! Despărțire, ce ar putea să mai însemne? Nu știu!”, a dezvăluit el.

Văzând momentele tensionate pentru concurent, Radu Vâlcan i-a oferit o mică pauză pentru a-și aduna gândurile. În acest timp, camerele de filmat au surprins o reacția neașteptată a acestuia.

„Doamne, cred că sunt în stare de șoc! Suntem împreună de 11 ani. Nu cred că este vorba de o răzbunare aici! Aș mânca din palmierul ăsta, ești nebun la cap. Mă doare tare, îmi vine să plâng, să urlu! Cât aștept bonfire-ul final.

Am trăit să o văd și pe asta. Hai să terminăm mai repede, că nu știu, nu mai am cuvinte! Aș ruga producția să-mi printeze și mie acel mesaj!”, a mai spus Marius Avram.

