Insula Iubirii, 19 august 2025. Marius Avram a renunțat la verighetă după imaginile văzute la bonfire. Ce au filmat camerele

Marius Avram a renunțat la verighetă în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, după ce a văzut imaginile de la bonfire-ul special. Concurentul a fost luat prin surprindere de atitudinea soției sale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 23:46 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 23:49
Galerie
Marius Avram a renunțat la verighetă în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, după ce a văzut imaginile de la bonfire-ul special | Antena 1

Radu Vâlcan și-a făcut apariția la vila băieților pentru a le da o veste neașteptată. Marius Avram, Marian Grozavu și Andrei Lemnaru au fost chemați la o ceremonie specială a focului.

Emoțiile s-au simțit la cote maxime de către cei concurenți după ce prezentatorul TV le-a rostit numele. Aceștia au început să se gândească la diferite lucruri în privința celor alături de care au venit în Thailanda.

Odată ajunși la bonfire, cei trei au fost luați prin surprindere de imaginile neașteptate. Marius Avram a trecut prin momente dureroase atunci când a aflat că sunt șanse mari ca soția lui, Maria Avram, să se fi îndrăgostit de Cătălin Brînză.

Marius Avram a renunțat la verighetă după imaginile văzute la bonfire-ul din ediția 14 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025. Ce au putut să filmeze camerele într-o pauză

În ediția 14 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, Marius Avram a apelat la un gest uimitor după ce a vizionat filmulețele în care apar soția lui și Cătălin Brînză. Concurentul a fost uluit de faptul că Maria Avram nu își asumă sentimentele pentru ispita masculină.

„S-a legat ceva acolo! Nu-mi place că se vorbește despre altcineva, că sunt unul cu celălalt, că se țin în brațe”, a spus soțul Mariei Avram.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Ispita Andreea și Andrei, tachinări cu subînțeles. Ce i-a mărturisit Andrei despre Dream Date

Marian Grozavu nu s-a mai putut abține și a decis să intervină, spunându-i lui Marius Avram că nu poate aduce complimente la adresa ispitei masculine care îi cucerește soția: „Scuză-mă, eu nu sunt de acord cu tine, nu este un bărbat impunător”.

„Eram ironic! Asta e! Ne uităm și încasăm! Eu descopăr o altă parte a ei. Dureros, dar asta este!”, a mai adăugat Marius Avram.

Primul care a reacționat la scrisoarea dată de Maria Avram lui Cătălin Brînză a fost chiar iubitul Biancăi Dan. Marian Grozavu a rămas uluit de atitudinea concurentei: „Dar ea nu conștientizează, scuză-mă, că toate aceste lucruri se văd pe cameră? Mi se pare cam mult!”.

„Spune! Lasă-mă să-mi adun gândurile!”, i-a zis colegul său.

„Sunt bulversat rău! Nu știu ce să mai zic, se pare că s-a îndrăgostit. Eu așa văd! Și-a găsit sufletul pereche, sunt dezamăgit!”, a mai zis concurentul.

De asemenea, Marius Avram a luat o decizie neașteptată la bonfire-ul special de pe 19 august 2025. Acesta a hotărât să își dea verigheta jos de pe deget.

„Ce sens mai are? Adică pentru mine testul s-a încheiat! Despărțire, ce ar putea să mai însemne? Nu știu!”, a dezvăluit el.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Gesturile intime pe sub masă nedifuzate la TV. Ce promisiune a rugat-o Teo pe Ella să îi facă

Văzând momentele tensionate pentru concurent, Radu Vâlcan i-a oferit o mică pauză pentru a-și aduna gândurile. În acest timp, camerele de filmat au surprins o reacția neașteptată a acestuia.

„Doamne, cred că sunt în stare de șoc! Suntem împreună de 11 ani. Nu cred că este vorba de o răzbunare aici! Aș mânca din palmierul ăsta, ești nebun la cap. Mă doare tare, îmi vine să plâng, să urlu! Cât aștept bonfire-ul final.

Am trăit să o văd și pe asta. Hai să terminăm mai repede, că nu știu, nu mai am cuvinte! Aș ruga producția să-mi printeze și mie acel mesaj!”, a mai spus Marius Avram.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Colaj cu Marius Avram în două ipostaze diferite la Insula Iubirii sezon 9
+20
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Insula Iubirii, 19 august 2025. Ispita Teo Costache, adevărul despre sentimentele față de Ella Vișan. Ce detaliu a ieșit...
