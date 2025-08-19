Recent, Ella Vișan de la Insula Iubirii sezolnul 9 și-a făcut o schimbare surprinzătoare de look. Descoperă cum arată concurenta acum și ce părere au fanii ei.

Descoperă cum arată azi Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, după o schimbare neașteptată de la look

Ella Vișan este una dintre cele mai apreciate și controversate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9, mai ales după ce a fost difuzată și ediția 13, din data de 18 august 2025.

Recent, concurenta a decis să își facă o schimbare surprinzătoare de look și nu puițni au fost cei care au reacționat atunci când au văzut diferența. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată Ella de la Insula Iubirii acum, dar și reacții au avut fanii ei atunci când au văzut-o cu noul look.

Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum concurenta din Thailanda

Ella Vișan este concurentă în sezonul 9 al emisiunii și această formează de câțiva ani o relație cu Andrei Lemnaru. Când au plecat în Thailanda ca să își testeze iubirea, cei doi aveau gânduri de nuntă și planurile deja făcute.

Totuși, încă din primele zile petrecute pe insulă, Ella Vișan a părut interesată de ispita Teo Costache și cei doi au ajuns să se apropie din ce în ce mai mult.

Recent, blondina și-a făcut o schimbare neașteptată de look și nu puțini au fost cei care au lăudat-o și i-au zis că îi stă extrem de bine.

Mai exact, Ella Vișan a ales să își pună extensii de păr și să opteze pentru o nuanță de blodn mai deschisă, cu tentă argintie.

Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară: „Părul este superb!”, „O fată deosebită! Ești superbă!”, „Ești absolut superbă!”, iată doar o parte dintre reacțiile celor care au văzut noul look al Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9.

