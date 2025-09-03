EXCLUSIV Insula Iubirii: Secrete din culisele ultimului Bonfire al concurenților, chiar de la producătoarea Emilia Vlad

Astăzi, 3 septembrie, Insula Iubirii sezonul 9 va ajunge la final, iar cele 3 cupluri rămase în emisiune vor avea parte de confruntarea finală.

Telespectatorii sunt curioși ce vor alege concurenții în această seară și dacă ei vor demonstra cu adevărat că cine iubește nu lasă. | Antena 1

Cuplurile formate din Ella și Andrei, Maria și Marius și Bianca și Marian se întâlnesc în această seară la bonfire-ul final, fiind pregătiți să își ofere explicații.

Ultima ceremonie a focului va fi cu siguranță una intensă, cu emoții mari, replici acide, dezamăgiri, îmbrățișări cu regret și cuvinte sincere.

Ce ne spune producătoarea emisiunii despre bonfire-ul final

Cele trei cupluri vor lua o decizie importantă pentru felul în care își vor continua relațiile după experiența de la Insula Iubirii sezonul 9.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mesajele transmise de Francesca și Cristi după ce au părăsit Insula Iubirii sezonul 9 mai devreme

Insula Iubirii a fost pentru fiecare o experiență aparte, din care au avut multe de învățat, au avut timp de gândire, au fost ispitiți sau nu, au făcut ce au simțit și au luat decizii importante.

Producătoarea emisiunii, Emilia Vlad, ne-a oferit declarații în exclusivitate despre ultima ceremonie a focului și emoțiile finalului de sezon.

„Ultima seară de filmări din sezonul 9 a fost, fără doar și poate, cea mai lungă. Ca în fiecare sezon, bonfire-ul final este momentul în care întreaga echipă este pe poziții și știe că avem doar oră de start, iar cea de încheiere o descoperim pe loc. Dacă aș aduna și pregătirea, am avea peste 15 ore de muncă legate.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui

Avantajul este că fiind noapte, nu resimțim căldura la fel de tare. Însă, ceea ce contează cu adevărat este implicarea echipei - faptul că fiecare om știe ce are de făcut și de pregătit. De la reporterii care au grijă de concurenți, îi aduc la filmare, fac testimoniale cu ei, la operatorii care sunt mereu pe fază, la echipa din regie care oferă direcția de conținut și până la cea de producție, care nu ratează niciun detaliu.

Pe set este important să avem câteva sute de sticle de apă, mâncare și fructe pentru scurtele momente de pauză, elemente de decor de schimb sau necesare dacă începe o ploaie. Totul contează.

Chiar dacă știu deja deznodământul serii, vă invit pe toți să fiți cu ochii pe ultima ediție din sezonul 9 deoarece veți avea parte de surprize majore. Vă asigur!”, a spus Emilia, producătoarea emisiunii Insula Iubirii.

Telespectatorii sunt curioși ce vor alege concurenții în această seară și dacă ei vor demonstra cu adevărat că cine iubește nu lasă. Urmează o seară a emoțiilor, a deciziilor fără precedent, plină de lacrimi, dar și de zâmbete. Deciziile le aparțin celor care au venit pe Insula Iubirii într-un cuplu și sunt nevoiți să facă o alegere după o experiență de 21 zile care le-a schimbat viața.

Nu rata marea finală Insula Iubirii sezonul 9 de la 20.30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. De mâine, 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu interviurile Insula Iubirii, disponibile în AntenaPLAY.

Citește și: Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de audiență