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Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa. Anunțul făcut de fosta concurentă

Francesca Sarao a ajuns de urgență la spital după ce i s-a rupt apa. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut primele declarații.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 12:15 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 12:17
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa. Anunțul făcut de fosta concurentă | Instagram
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Francesca Sarao a ajuns de urgență la spital după ce i s-a rupt apa. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a documentat parcursul sarcinii în mediul online și a făcut, de-a lungul ultimelor luni, mai multe dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat. Acum, vedeta a venit cu un nou update despre starea sa de sănătate și despre momentul în care a început travaliul.

Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa

După ce recent le-a povestit urmăritorilor că a răcit și că ultimele zile de sarcină nu au fost tocmai ușoare, Francesca Sarao a anunțat, în urmă cu doar câteva ore, că apa i s-a rupt. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat în mediul online și un videoclip emoționant realizat înainte de plecarea la spital, în care apare alături de soțul său, Cristi Pungă.

Partenerul Francescăi a surprins momentul în care cei doi se pregăteau să meargă la spital, după ce și-au dat seama că momentul mult așteptat se apropie.

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„Cam așa arătau fetele noastre aseară, după ce i s-a rupt apa soției mele, când stăteam liniștit și pregăteam hăinuțele lui bebe. Aparent, ne iubește tare, tare băiatul nostru și se grăbește să ne cunoască”, a scris Cristi Pungă în mediul online.

Ulterior, Francesca a transmis un mesaj chiar din spitalul în care urmează să nască. Viitoarea mamă a recunoscut că momentul a fost unul copleșitor și că are emoții puternice, mai ales în contextul problemelor pe care le-a întâmpinat în timpul sarcinii.

„Deci, în momentul în care ți se rupe apa, ai un întreg amalgam de sentimente, frică, nu știi ce se întâmplă, fiind și atât de repede. A fost înfricoșător, dar sunt bine. Mi-e frică, sunt super emoționată, mi-e frică de operație, bebe e bine. Aparent, chiar nu mai vrea să stea și am emoții. Mai am ceva de așteptat. Așteptarea asta te termină, dar sunt bine, e ok”, a spus Francesca în mediul online.

Cu ce probleme s-a confruntat Francesca în timpul sarcinii

În urmă cu doar câteva săptămâni, Francesca le povestea urmăritorilor că medicii monitorizează cu atenție evoluția sarcinii, după ce au apărut probleme legate de fluxul ombilical și cel cerebral al bebelușului.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo”, a explicat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Medicii își doreau ca sarcina să poată fi dusă cât mai aproape de termen, însă evoluția stării bebelușului urma să fie decisivă.

„Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile”, a mai spus Francesca.

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Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, au anunțat în luna mai că așteaptă primul lor copil, iar în luna iulie au dezvăluit că vor avea un băiețel.

Acum, după ce i s-a rupt apa, momentul întâlnirii cu fiul lor pare să fie mai aproape ca niciodată. Francesca a recunoscut că are emoții și teamă, însă le-a transmis celor care o urmăresc că, în acest moment, ea și bebelușul sunt bine.

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