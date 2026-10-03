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Pui uleiul înainte sau după ce încălzești tigaia? Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc

Pui uleiul în tigaie înainte să o încălzești sau aștepți ca tigaia să fie încinsă? Este o întrebare pe care mulți și-o pun atunci când gătesc. Răspunsul nu este însă același pentru toate preparatele. Tipul de tigaie și alimentul pe care îl gătești pot face diferența.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 16:43 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 16:51
Pui uleiul înainte sau după ce încălzești tigaia? Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc | Profimediaimages.ro
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În bucătărie există o întrebare care apare des: încălzești mai întâi tigaia sau pui uleiul înainte să dai drumul la foc? Nu există o regulă care să se potrivească tuturor situațiilor.

Metoda potrivită depinde de uleiul folosit, tipul tigăii și preparatul pe care îl gătești. Dacă ții cont de aceste trei lucruri, poți găti mai ușor, iar uleiul nu se va supraîncălzi, scrie southernliving.com.

Pui uleiul înainte sau după ce încălzești tigaia?

Nu toate uleiurile de gătit se comportă la fel atunci când sunt încălzite. Fiecare are un anumit punct de fum, adică temperatura la care începe să se degradeze și să scoată fum.

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De aceea, și momentul în care pui uleiul în tigaie poate conta. Unele tipuri de ulei pot fi adăugate într-o tigaie rece și încălzite treptat. În alte situații, este mai potrivit să încălzești întâi tigaia și să adaugi uleiul apoi. Această metodă poate fi utilă atunci când vrei să rumenești rapid alimentele și să controlezi mai bine temperatura.

Nu există, așadar, o regulă valabilă pentru orice rețetă. Ține cont de uleiul folosit, temperatura de gătire și preparatul pe care îl faci.

Un semn simplu te poate ajuta: dacă uleiul începe să fumege înainte să pui mâncarea în tigaie, aceasta este probabil prea fierbinte, notează southernliving.com.

Tipul de tigaie pe care îl folosești este important

Nu doar uleiul este important. Tipul de tigaie pe care îl folosești poate schimba și el modul în care se gătește mâncarea. Unele tigăi se încing repede, în timp ce altele au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura potrivită.

Materialul și grosimea vasului contează. O tigaie mai groasă poate păstra căldura mai mult timp, în timp ce una subțire se încălzește și se răcește mai repede. Acest lucru influențează și rapiditatea cu care se încălzește uleiul.

Preîncălzirea tigăii poate fi utilă mai ales atunci când vrei să obții o crustă rumenită și apetisantă. O suprafață bine încinsă ajută alimentele să înceapă să se rumenească imediat după ce le pui în tigaie. În acest fel, eviți și încălzirea prea lentă, care poate favoriza lipirea alimentelor.

Totuși, nu lăsa tigaia goală pe foc și pleca din bucătărie. Unele vase se pot încinge foarte repede, iar temperaturile prea mari pot deteriora anumite suprafețe, mai ales în cazul tigăilor cu strat antiaderent.

Uleiul îți poate arăta când tigaia este prea încinsă. Dacă îl adaugi într-o tigaie deja încălzită, urmărește cum se comportă. Pe măsură ce se încălzește, uleiul devine de obicei mai fluid și poate căpăta o ușoară strălucire.

În schimb, dacă începe să fumege puternic, temperatura este prea mare pentru multe preparate obișnuite. Nu este momentul să pui mâncarea în tigaie.

În acest caz, cel mai bine este să iei tigaia de pe foc și să aștepți câteva momente să se răcească. Astfel, eviți supraîncălzirea uleiului și poți continua gătitul la o temperatură mai potrivită.

Deci, care este cea mai bună metodă?

Nu există o regulă care să spună că trebuie să încălzești mereu tigaia înainte de a adăuga uleiul. Tipul de ulei, tigaia și preparatul pe care îl gătești contează la fel de mult.

Dacă nu ești sigur ce metodă să folosești, verifică instrucțiunile din rețetă și recomandările producătorului tigăii. Cel mai important este să nu lași uleiul să se supraîncălzească.

Câteva secunde de atenție în plus pot face diferența. O tigaie încălzită corect te ajută să obții alimente mai bine rumenite, să reduci riscul ca acestea să se lipească și să păstrezi o textură plăcută, notează southernliving.com.

Citește și: Care este cea mai sănătoasă tigaie pentru gătit. Materialul pe care să îl alegi și ce variante e bine să folosești cu grijă

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