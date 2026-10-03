De ce toți pasionații de fitness mănâncă „griș de orez”. Ce este, de fapt, crema devenită virală și ce beneficii are

Dacă urmărești conturi de fitness pe TikTok sau Instagram, probabil ai observat un preparat care apare tot mai des în meniurile celor care merg la sală: crema de orez, cunoscută și drept „cream of rice” sau, la noi, griș de orez.

Crema de orez a devenit una dintre mesele preferate ale pasionaților de fitness | Profimediaimages.ro

Arată ca un terci fin, se prepară în doar câteva minute și este combinată frecvent cu pudră proteică, fructe sau unt de arahide. Dar ce are atât de special și de ce a devenit atât de populară?

Crema de orez a devenit una dintre mesele preferate ale pasionaților de fitness, în special înainte sau după antrenament. Nu este însă un supliment și nici vreun aliment-minune pentru creșterea masei musculare. În forma sa simplă, este în principal o sursă de carbohidrați.

Ce este, de fapt, „grișul de orez”

Denumirea poate crea puțină confuzie. Crema de orez este obținută, în general, din orez alb măcinat foarte fin, care prin fierbere cu apă sau lapte capătă consistența unui terci cremos. Este asemănătoare ca aspect cu grișul cu lapte pe care mulți îl cunosc din copilărie, însă materia primă este orezul.

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O porție obișnuită de aproximativ 40-50 de grame de produs uscat furnizează în principal carbohidrați și are cantități mici de grăsimi și proteine, conform www.thesupplementlablb.com. Tocmai această compoziție explică o mare parte din succesul său în lumea fitnessului.

De ce o mănâncă atât de mulți oameni care merg la sală

Motivul este mai simplu decât pare: carbohidrații reprezintă o sursă importantă de energie pentru organism, iar crema de orez oferă o modalitate rapidă și foarte ușor de porționat de a-i introduce într-o masă.

Fiind făcută din orez măcinat fin și având, de regulă, puține fibre și grăsimi, este folosită frecvent de sportivi în apropierea antrenamentelor. Popularitatea ei în rândul celor care merg la sală vine tocmai din faptul că este o masă simplă, rapidă și ușor de adaptat necesarului de carbohidrați, potrivit www.musclesupply.co.uk. Asta nu înseamnă însă că fiecare persoană o va digera în același fel sau că trebuie consumată obligatoriu înainte de sport.

Un alt avantaj practic este că porția poate fi modificată foarte ușor. Cine are nevoie de mai mulți carbohidrați poate folosi o cantitate mai mare, în timp ce o persoană care urmărește un aport caloric mai mic poate reduce porția.

Crema de orez ajută la creșterea masei musculare?

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii create de rețetele de pe rețelele sociale. Crema de orez nu dezvoltă mușchii prin ea însăși. În forma simplă, alimentul conține în principal carbohidrați și relativ puține proteine. De aceea, bolurile prezentate de pasionații de fitness conțin aproape întotdeauna și o sursă importantă de proteine.

Cel mai des este adăugată pudră proteică, dar crema poate fi combinată și cu iaurt bogat în proteine sau alte alimente, în funcție de preferințe. Un bol cu 50 g de cremă de orez simplă are în jur de 180 de calorii și aproximativ 40 g de carbohidrați, valorile exacte variind în funcție de produs, conform www.theworkoutmag.com.

Prin adăugarea unei porții de pudră proteică, masa poate ajunge la aproximativ 25-30 g de proteine.

Cu alte cuvinte, proteina nu vine în principal din crema de orez, ci din ceea ce adaugi în ea.

Este crema de orez mai sănătoasă decât ovăzul?

Nu neapărat. Faptul că un aliment este popular în lumea fitnessului nu îl face automat superior altor surse de carbohidrați. Ovăzul oferă, în general, mai multe fibre și poate fi o alegere foarte bună pentru o masă obișnuită.

Crema de orez are avantajul unei texturi fine și al unui conținut redus de fibre, ceea ce explică de ce unii sportivi o preferă în apropierea antrenamentului. Alegerea depinde de obiective, de restul alimentației și, nu în ultimul rând, de ceea ce tolerează fiecare persoană. De altfel, chiar publicațiile dedicate nutriției sportive subliniază că „cream of rice” nu este un aliment magic pentru sportivi, ci pur și simplu o sursă convenabilă și flexibilă de carbohidrați, conform www.musclesupply.co.uk.

Cum se prepară crema de orez pe care o vezi pe TikTok

Rețeta de bază este extrem de simplă și poate fi gata în câteva minute. Pentru o porție ai nevoie de:

• 50 g cremă de orez;

• aproximativ 200-250 ml apă sau lapte;

• 25-30 g pudră proteică;

• 100 g fructe de pădure;

• scorțișoară, după gust.

Pune crema de orez într-o cratiță și adaugă treptat lichidul, amestecând pentru a evita formarea cocoloașelor. Fierbe compoziția la foc mic până când se îngroașă și capătă textura unui terci. Cantitatea exactă de lichid și timpul de preparare pot diferi de la un produs la altul, așa că trebuie respectate și indicațiile de pe ambalaj.

După ce ai luat vasul de pe foc, lasă crema să se răcească puțin și abia apoi încorporează pudra proteică. Această metodă poate ajuta la obținerea unei texturi mai omogene, potrivit www.johnnygo.eu.

Adaugă deasupra fructele și puțină scorțișoară. Rezultatul este un bol dulce și cremos, care poate avea aproximativ 300-350 de calorii și în jur de 25 g de proteine, în funcție de pudra proteică, laptele și cantitățile folosite.

Atenție la toppinguri

Aici se poate schimba radical valoarea nutritivă a preparatului. Pe rețelele sociale apar frecvent boluri acoperite cu unt de arahide, cremă de ciocolată, miere, granola, banane, biscuiți sau diverse sosuri.

Nu este nimic în neregulă cu aceste ingrediente în contextul unei alimentații echilibrate, însă ele pot transforma rapid o cremă de orez de câteva sute de calorii într-o masă mult mai consistentă.

De exemplu, există rețete de fitness în care crema de orez este combinată cu pudră proteică, fructe, semințe și miere și ajunge la peste 400 de calorii per porție. Prin urmare, faptul că vezi „cream of rice” într-un clip de fitness nu înseamnă automat că preparatul respectiv este dietetic.

Care sunt, până la urmă, beneficiile reale ale cremei de orez

Dincolo de popularitatea de pe TikTok, avantajele sunt destul de simple. Crema de orez este o sursă convenabilă de carbohidrați, se prepară repede, poate fi porționată foarte ușor și se combină fără probleme cu proteine și fructe.

Pentru cei care fac sport, poate reprezenta o modalitate practică de a include carbohidrați într-o masă din apropierea antrenamentului. Pentru ceilalți, poate fi pur și simplu o alternativă la terciul de ovăz sau la alte variante de mic dejun.

Așadar, secretul produsului devenit viral nu este vreun ingredient spectaculos. Este, în esență, orez măcinat fin. Modul în care îl combini cu celelalte alimente este cel care transformă un simplu bol de carbohidrați într-o masă mai completă.

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