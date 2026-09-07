Bianca Iotu a petrecut până dimineața alături de ispitele masculine la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între concurentă și Remi.

Fratele Biancăi de la Insula Iubirii a răbufnit după criticile primite de concurentă. Ce mesaj a transmis | Antena 1/Instagram

Bianca Iotu a atras atenția tuturor încă de la începutul sezonului 10 de la Insula Iubirii. Concurenta a ajuns rapid în centrul discuțiilor, mai ales după ce a mărturisit că a ales să treacă peste episodul de infidelitate din relația cu Remi.

Fratele Biancăi de la Insula Iubirii a răbufnit după criticile primite de concurentă

În timp ce parcursul ei în Thailanda continuă să fie urmărit cu interes de telespectatori, Bianca a avut parte de momente care au ridicat numeroase semne de întrebare. La un moment dat, concurenta a rămas alături de ispitele masculine până în zorii zilei, iar atmosfera s-a încins rapid.

Bianca a fost surprinsă în timp ce se bucura de compania băieților, iar la un moment dat chiar a făcut o propunere care a atras atenția celor din jur: „Hai să mergem în mare!”. Scenele au alimentat speculațiile legate de modul în care concurenta gestionează tentațiile din Thailanda și de felul în care evoluează relația sa cu Remi.

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De ce a sărit fratele Biancăi Iotu în apărarea concurentei

Bianca Iotu a fost criticată în mediul online după ce a declarat că a ales să ierte infidelitatea partenerului său. În urma reacțiilor apărute pe rețelele de socializare, fratele concurentei a simțit nevoia să intervină și să îi ia apărarea.

Sebastian Iotu a publicat pe TikTok un mesaj în care a vorbit despre experiența sa și despre faptul că, la rândul său, a trecut printr-o situație asemănătoare în relația cu fosta iubită.

„O judecă pe sora mea lumea că a fost înșelată și că a decis să ierte din iubire. Viețile mele, eu am fost înșelat, mințit, manipulat și denigrat și tot am iertat. Boala e în familie, nu e vina ei”, a scris acesta, potrivit SpyNews.

Bianca Iotu și Remi, un cuplu pus la încercare

Bianca Iotu, în vârstă de 36 de ani, participă la Insula Iubirii alături de Remi Dobre, în vârstă de 24 de ani. Cei doi formează un cuplu de mai bine de un an și au decis să vină împreună în sezonul 10 pentru a-și testa relația.

Înainte de participarea la emisiune, Bianca a povestit că, în perioada în care ea și Remi au fost despărțiți, acesta cochetase cu ideea de a participa la Insula Iubirii în rolul de ispită. Ulterior, cei doi s-au împăcat și au decis să accepte împreună provocarea celui mai dur test al fidelității.

Remi a recunoscut în cadrul emisiunii că a existat un moment în relația lor în care a înșelat-o pe Bianca.

„Relația noastră a trecut prin multe faze, a fost o relație la distanță, a fost și o relație sufocantă la un moment dat. În perioada aia, când petreceam mult timp împreună, s-a întâmplat un mare accident. M-am lovit sufletește de altcineva”, a declarat Remi Dobre.

Cei doi au atras atenția și prin diferența de vârstă, însă au decis să își pună relația la încercare în Thailanda. Rămâne de văzut dacă iubirea lor va rezista tentațiilor și provocărilor din sezonul 10.

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Când poate fi urmărită Insula Iubirii la Antena 1

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a început pe 4 septembrie 2026, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Noul sezon aduce cinci cupluri pregătite să își testeze relațiile în Thailanda, printre acestea numărându-se și Bianca Iotu și Remi Dobre.

Pentru telespectatorii care vor să urmărească în continuare povestea Biancăi, episoadele pot fi urmărite la Antena 1, iar conținutul emisiunii este disponibil și în AntenaPLAY.