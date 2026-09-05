Bianca Iotu a dezvăluit că s-a înscris inițial ca ispită la „Insula Iubirii”. Ce s-a întâmplat între timp și cum a ajuns să participe alături de Remi.

Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Bianca Iotu, la un pas să intre ca ispită! Motivul pentru care și-a schimbat radical decizia | Antena 1

Bianca Iotu a făcut o dezvăluire neașteptată despre participarea sa la „Insula Iubirii”. În timpul unei discuții, iubita lui Remi a povestit că, înainte de a ajunge în Thailanda alături de partenerul ei, se înscrisese în emisiune pentru a participa în calitate de ispită în sezonul anterior.

Bianca Iotu, la un pas să intre ca ispită în emisiune

Decizia Biancăi a venit într-o perioadă în care relația cu Remi trecea printr-un moment dificil. Cei doi erau despărțiți la acel moment, iar tânăra a recunoscut că înscrierea la „Insula Iubirii” a pornit, într-o anumită măsură, ca o glumă. Lucrurile aveau însă să se schimbe înainte ca producătorii să îi contacteze.

Bianca a povestit că, după ce s-a înscris pentru rolul de ispită, s-a împăcat cu Remi. Ulterior, a primit mesajul prin care era anunțată în legătură cu participarea la emisiune, însă situația ei sentimentală era deja diferită.

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„Am venit aici ca o glumă. Eu m-am înscris ca ispită anul trecut. Când eram despărțiți m-am înscris. Să vedem ce o ieși. Spre sfârșitul lui septembrie-octombrie primesc mesaj, doar că între timp mă împăcasem cu fostul, adică cu Remi. I-am povestit lui Remi și el a propus să întrebăm dacă ne iau ca și cuplu”, a declarat Bianca.

Motivul pentru care și-a schimbat radical decizia

Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență individuală s-a transformat într-o oportunitate pentru Bianca și Remi pentru a-și testa relația.

Decizia de a se înscrie ca ispită a fost luată într-un moment în care cei doi nu mai formau un cuplu, iar Bianca nu știa dacă relația lor va fi reluată. Împăcarea cu Remi a schimbat însă complet planurile, iar cei doi au ajuns să ia în calcul varianta de a participa împreună.

Pentru Bianca, experiența din Thailanda are acum o cu totul altă miză. Dacă inițial ar fi trebuit să intre în emisiune pentru a testa relațiile altor concurenți, acum se află ea însăși în postura de a-și testa relația și sentimentele alături de Remi.

Rămâne de văzut cum va evolua relația celor doi pe parcursul experienței din Thailanda și dacă participarea la „Insula Iubirii” le va consolida relația sau, dimpotrivă, va scoate la iveală problemele dintre ei.

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