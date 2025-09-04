Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși

Teo Costache, una dintre cele mai râvnite ispite masculine, a făcut furori la Insula Iubirii în sezonul 9, reușind să atragă atenția multor femei.

La Insula Iubirii, Teo a făcut-o pe Ella să cadă în ispită, uitând astfel că a venit în Thailanda alături de logodnicul ei Andrei cu care avea o nuntă programată.

Ce decizie a luat Teo Costache după Insula Iubirii sezonul 9

Teo a făcut-o pe Ella să se îndrăgostească, în timp ce și el, la rândul său a început să aibă sentimente sincere pentru ea.

La bonfire-ul final, atunci când Radu l-a întrebat cum și-ar dori să plece de la Insula Iubirii, Teo a răspuns că Ella este printre puținele persoane care l-a descoperit exact așa cum este și că alege să plece alături de ea.

Ella a fost extrem de încântată și cei doi au decis să plece împreună spre România, urmând ca acasă să continue relația pe care au început-o la Insula Iubirii.

Din nefericire, bucuria lor a durat puțin pentru că, după cum a povestit Teo, Ella s-a supărat pe el atunci când au ajuns la hotel pentru că nu îi mai acorda atenția de față cu Andrei, fostul ei logodnic.

Teo a explicat că nu s-a simțit confortabil să facă acest lucru, dar asta nu însemna că Ella trebuia să se îndoiască de sentimentele lui.

Ea a decis să se despartă de el și acum mai țin legătura din când în când, însă nu mai formează un cuplu.

Între timp, însă, ce i-a surprins pe fani a fost că Teo și-a dezactivat contul de Instagram și a creat apoi un alt cont în care nu a încărcat încă nicio postare.

De asemenea, aseară la Berăria H, el a fost înconjurat și de ispitele feminine care s-au fotografiat alături de el, menționând că și ele se simt vulnerabile și făcând aluzie la comportamentul Ellei.

Teo a distribuit și el câteva dintre imagini pe Insta Story, dar nu a menționat ce s-a întâmplat cu vechiul său cont de Instagram.

