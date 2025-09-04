Antena Căutare
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși

Teo Costache, una dintre cele mai râvnite ispite masculine, a făcut furori la Insula Iubirii în sezonul 9, reușind să atragă atenția multor femei.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 13:54 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 16:11
Teo a fost aseară prezent la difuzarea finalei Insula Iubirii sezonul 9 la Berăria H acolo unde telespectatorii s-au bucurat de prezența lui și au făcut poze cu el.

La Insula Iubirii, Teo a făcut-o pe Ella să cadă în ispită, uitând astfel că a venit în Thailanda alături de logodnicul ei Andrei cu care avea o nuntă programată.

Ce decizie a luat Teo Costache după Insula Iubirii sezonul 9

Teo a făcut-o pe Ella să se îndrăgostească, în timp ce și el, la rândul său a început să aibă sentimente sincere pentru ea.

Ce a făcut Ella Vișan cu ghirlanda pe care a primit-o de la Teo Costache după Insula Iubirii. Simbolul atracției încă rezistă

La bonfire-ul final, atunci când Radu l-a întrebat cum și-ar dori să plece de la Insula Iubirii, Teo a răspuns că Ella este printre puținele persoane care l-a descoperit exact așa cum este și că alege să plece alături de ea.

Ella a fost extrem de încântată și cei doi au decis să plece împreună spre România, urmând ca acasă să continue relația pe care au început-o la Insula Iubirii.

Din nefericire, bucuria lor a durat puțin pentru că, după cum a povestit Teo, Ella s-a supărat pe el atunci când au ajuns la hotel pentru că nu îi mai acorda atenția de față cu Andrei, fostul ei logodnic.

Teo a explicat că nu s-a simțit confortabil să facă acest lucru, dar asta nu însemna că Ella trebuia să se îndoiască de sentimentele lui.

Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella

Ea a decis să se despartă de el și acum mai țin legătura din când în când, însă nu mai formează un cuplu.

Teo a fost aseară prezent la difuzarea finalei Insula Iubirii sezonul 9 la Berăria H acolo unde telespectatorii s-au bucurat de prezența lui și au făcut poze cu el.

Între timp, însă, ce i-a surprins pe fani a fost că Teo și-a dezactivat contul de Instagram și a creat apoi un alt cont în care nu a încărcat încă nicio postare.

De asemenea, aseară la Berăria H, el a fost înconjurat și de ispitele feminine care s-au fotografiat alături de el, menționând că și ele se simt vulnerabile și făcând aluzie la comportamentul Ellei.

Teo a distribuit și el câteva dintre imagini pe Insta Story, dar nu a menționat ce s-a întâmplat cu vechiul său cont de Instagram.

Din 4 septembrie, Insula Iubirii sezonul 9 continuă cu Interviurile Insula Iubirii disponibile pe AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și Ella

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu!
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu! Miercuri, 03.09.2025, 23:03
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă!
