Ce a făcut Ella Vișan cu ghirlanda pe care a primit-o de la Teo Costache după Insula Iubirii. Simbolul atracției încă rezistă

Ella Vișan a arătat în online ce s-a întâmplat cu ghirlanda pe care a primit-o de la ispita supremă și pe care i-a oferit-o înapoi în ultimul episod difuzat. Iată ce a publicat în online și cum a oferit astfel răspuns la una dintre cele mai mari curiozități ale sezonului.

Ce a făcut Ella Vișan cu ghirlanda aurie pe care a primit-o de la ispita Teo după încheierea filmărilor din Thailanda. | Antena 1

Ella Vișan, una dintre cele mai controversate participante de la Insula Iubirii sezonul 9, continuă să surprindă în mediul online cu postările pe care le face cu privire la ceea ce s-a întâmplat în emisiune alături de Teo și nu numai.

Ea obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ceea ce face, postând extrem de des imagini cu lucrurile sau cu persoanele cu adevărat importante din viața ei, demonstrând că este extrem de puternică și că poate trece cu brio peste toate greutățile din viața ei.

Așa s-a întâmplat și cu doar câteva ore în urmă, când frumoasa blondină a publicat o imagine cu ghirlanda pe care a primit-o de la ispita supremă masculină a sezonului 9 în prima seară în care s-au întâlnit, luând prin surprindere pe toată lumea cu decizia de a o păstra.

În cea de-a doua ediție din sezonul 9 Insula Iubirii, atât ispitele feminine, cât și cele masculine au oferit ghirlande participanților alături de care și-au dorit să meargă la primul date. Cele mai interesante alegeri au fost ale ispitei Oana Monea și ale ispitei Teo Costache, care au revenit în sezonul curent în ipostaze de ispite supreme și care au decis fără să stea prea mult pe gânduri că primii norocoși vor fi Claudiu Borca și Ella Vișan.

Ceea ce nimeni nu se aștepta însă, este faptul că cea din urmă a păstrat ghirlanda de la Teo chiar și în ziua de astăzi, în semn de apreciere și de recunoștință pentru tot ce s-a întâmplat între ei în marea aventură din Thailanda.

Recent, Ella Vișan, care și-a asumat relația cu ispita Teo Costache în cel mai recent episod difuzat, i-a impresionat pe urmăritorii ei cu o postare la care nimeni nu se aștepta, dar care a oferit multe răspunsuri la una dintre cele mai mari curiozități ale sezonului.

Ea a simțit să împărtășească cu fanii de pe Instagram o imagine prin care să le demonstreze că a păstrat cadoul simbolic chiar și până în ziua de astăzi, așezând-o la loc de cinste în casa ei.

Fotografia a stârnit multe reacții de apreciere, însă o internaută, care a conștientizat un detaliu minor, i-a atras imediat atenția. „Parcă i-ai dat-o înapoi” a scris aceasta, făcând referire la momentul în care Ella a ținut un discurs în fața colegilor de vilă și și-a asumat relația cu ispita, oferindu-i ghirlanda înapoi lui Teo.

„Probabil nu o să mă credeți, dar eu simțit că ghirlanda asta va fi a mea și aș vrea să i-o ofer înapoi. El mi-a oferit-o în prima zi.” spunea Ella în cel mai recent episod difuzat, îndreptându-se spre ghirlanda aurie.

„Eu ți-o pun acum, în ultima zi, aparent (sper să nu). Și... ți-aș pune ghirlanda asta în fiecare zi!” i-a spus aceasta, îmbrățișându-l și sărutându-l fără nicio reținere.

Acum, se pare că simbolul atracției dintre cei doi s-a întors din nou la Ella, însă fără să știm pentru un moment cum s-a ajuns până aici.

