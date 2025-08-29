Antena Căutare
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella

Teo Costache a recunoscut cum au reacționat părinții lui când au aflat despre participarea sa la Insula Iubirii. Ispita masculină nu a avut nimic de ascuns nici despre scenele de dragoste dintre el și Ella Vișan.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 11:01
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii

Teo Costache, una dintre cele mai îndrăgite ispite masculine de la Insula Iubirii, se bucură de un succes enorm în mediul online după ce a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor în urma interacțiunilor dintre Ella Vișan din sezonul 9 și Iustina Loghin din sezonul 8.

Farmecul și trupul de invidiat au fost primele detalii care au atras atenția celor de acasă încă de la prima sa apariție, însă sinceritatea, empatia și liniștea pe care le-a adus-o celor două concurente au fost de fapt adevăratele motive pentru care el a stârnit cu adevărat aprecierea și admirația telespectatorilor și nu numai.

Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ispita a vorbit despre momentele interzise petrecute alături de Ella

Invitat în platoul emisiunii SpyNews TV, prezentată de Mara Bănică, Teo Costache a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre cel de-al doilea sezon de Insula Iubirii la care a participat în rol de ispită. El nu a ezitat să răspundă celor mai mari curiozități ale momentului și a spus totul cu zâmbetul pe buze, luându-i prin surprindere pe telespectatori mai ales atunci când a vorbit despre părinții săi și despre momentele intense pe care le-a petrecut alături de Ella.

El a recunoscut și ce l-a determinat de fapt să participe la show-ul fenomen și a mărturisit că a avut așteptări cu totul diferite pentru cel de-al doilea sezon în care a venit în rol de ispită supremă.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri” a spus acesta cu zâmbetul pe buze și recunoscător pentru tot ce a trăit în Thailanda.

„Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic.(...) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (...) Insula te schimbă foarte mult.(...) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor” a mai adăugat ispita masculină.

Cât despre părerea părinților săi cu privire la participarea la show-ul fenomen, Teo a dezvăluit că aceștia nu au fost împotrivă și că au primit vestea cu amuzament.

„Nu au zis nimic. Am o relație open cu ei și chiar au râs” a explicat acesta.

Așa cum am menționat și anterior, telespectatorii emisiunii au fost luați din surprindere și de faptul că Teo nu s-a ferit să vorbească despre momentele interzise pe care le-a petrecut alături de Ella Vișan pe Insulă și care nu au putut fi difuzate pe TV.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi” a spus Teo Costache.

Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii
