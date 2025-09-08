Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Imagini emoționante de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram de la Insula Iubirii sezonul 9

Imagini emoționante de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram de la Insula Iubirii sezonul 9

Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 a publicat recent un videoclip cu dansul mirilor de la nunta ei și a lui Marius, în urmă cu 8 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 07:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 07:28
Galerie
După terminarea emisiunii, concurenta Insula Iubirii a transmis un mesaj foarte clar legat de căsnicia cu Marius. | Antena 1 & Instagram

Maria și Marius Avram au participat la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația, ei fiind singurul cuplu căsătorit din sezonul 9.

Cei doi au decis să se înscrie la emisiune pentru că Maria își dorea ca Marius să îi recâștige încrederea după ce îi fusese infidel în urmă cu 2 ani.

Imagini de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram

La Insula Iubirii sezonul 9, fiecare dintre ei a făcut ce a simțit și se pare că amândoi au căzut în ispită. Marius s-a sărutat cu Oana Monea, după ce a văzut imaginile cu Maria în care își trimitea bilețele cu ispita Cătălin.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment

Atunci când Marius a văzut că soția lui este neasumată în privința sentimentelor pe care se vedea că începe să le aibă pentru Cătălin, el a decis să își scoată verigheta și a dat și el frâu liber sentimentelor cu Oana Monea.

El și Oana se comportau deja ca un cuplu în vila băieților, în timp ce Maria s-a simțit rănită de imaginile văzute cu cei doi. La dream date, Maria s-a sărutat cu Cătălin în baie sperând să nu se vadă, însă la bonfire-ul final a avut să îi dea explicații lui Marius.

Chiar dacă amândoi au călcat strâmb și au ales să plece de pe Insulă separați, când au ajuns acasă cei doi s-au împăcat și au decis să o ia din nou de la zero pentru că au pus iubirea lor pe primul loc.

Citește și: Cum arată tatăl Mariei Avram, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9. Imaginea care a atras atenția fanilor emisiunii

Recent, Maria a postat un video de la dansul mirilor de la nunta lor, demonstrând astfel că relația lor acum e din ce în ce mai înfloritoare, reușind să o reconstruiască.

În video postat de Maria la Insta Story, fanii nu au putut să nu observe cum Marius primea indicații de la Maria ca nu cumva să greșească mișcările.

După terminarea emisiunii, concurenta Insula Iubirii a transmis un mesaj foarte clar legat de căsnicia cu Marius.

„Anii au trecut peste noi cu bucurii și dureri, cu zâmbete și lacrimi, cu critici și aprecieri… și totuși, firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată! Am rămas aici, unul lângă altul, chiar și atunci când viața a încercat să ne doboare. O căsnicie nu e un drum ușor. Am cunoscut clipe în care inimile ni s-au frânt, dar din cioburile lor am învățat să ne reconstruim, mai uniți și mai puternici decât înainte. Astăzi știm că iubirea adevărată nu e doar pasiune, ci și răbdare, iertare, grijă și lupta de a rămâne împreună, chiar și atunci când totul pare pierdut. Mulțumim familiilor și prietenilor care ne-au fost stâlp și alinare. Pentru că atunci când doi oameni aleg să creadă unul în altul, iubirea chiar poate învinge tot”,a scris Maria pe rețelele de socializare după finala Insula Iubirii sezonul 9.

colaj maria si marius avram
+16
Mai multe fotografii

Citește și: Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată

Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro
Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro Duminica, 07.09.2025, 23:50
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon Duminica, 07.09.2025, 23:35 Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Vedetele au fost puse să spele rufe la lighean! Cum au reacționat Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Vedetele au fost puse să spele rufe la lighean! Cum au reacționat Duminica, 07.09.2025, 21:43 Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta Duminica, 07.09.2025, 20:37
Mai multe
Citește și
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în...
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată
Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x