Imagini emoționante de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram de la Insula Iubirii sezonul 9

Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 a publicat recent un videoclip cu dansul mirilor de la nunta ei și a lui Marius, în urmă cu 8 ani.

Maria și Marius Avram au participat la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația, ei fiind singurul cuplu căsătorit din sezonul 9.

Cei doi au decis să se înscrie la emisiune pentru că Maria își dorea ca Marius să îi recâștige încrederea după ce îi fusese infidel în urmă cu 2 ani.

Imagini de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram

La Insula Iubirii sezonul 9, fiecare dintre ei a făcut ce a simțit și se pare că amândoi au căzut în ispită. Marius s-a sărutat cu Oana Monea, după ce a văzut imaginile cu Maria în care își trimitea bilețele cu ispita Cătălin.

Atunci când Marius a văzut că soția lui este neasumată în privința sentimentelor pe care se vedea că începe să le aibă pentru Cătălin, el a decis să își scoată verigheta și a dat și el frâu liber sentimentelor cu Oana Monea.

El și Oana se comportau deja ca un cuplu în vila băieților, în timp ce Maria s-a simțit rănită de imaginile văzute cu cei doi. La dream date, Maria s-a sărutat cu Cătălin în baie sperând să nu se vadă, însă la bonfire-ul final a avut să îi dea explicații lui Marius.

Chiar dacă amândoi au călcat strâmb și au ales să plece de pe Insulă separați, când au ajuns acasă cei doi s-au împăcat și au decis să o ia din nou de la zero pentru că au pus iubirea lor pe primul loc.

Recent, Maria a postat un video de la dansul mirilor de la nunta lor, demonstrând astfel că relația lor acum e din ce în ce mai înfloritoare, reușind să o reconstruiască.

În video postat de Maria la Insta Story, fanii nu au putut să nu observe cum Marius primea indicații de la Maria ca nu cumva să greșească mișcările.

După terminarea emisiunii, concurenta Insula Iubirii a transmis un mesaj foarte clar legat de căsnicia cu Marius.

„Anii au trecut peste noi cu bucurii și dureri, cu zâmbete și lacrimi, cu critici și aprecieri… și totuși, firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată! Am rămas aici, unul lângă altul, chiar și atunci când viața a încercat să ne doboare. O căsnicie nu e un drum ușor. Am cunoscut clipe în care inimile ni s-au frânt, dar din cioburile lor am învățat să ne reconstruim, mai uniți și mai puternici decât înainte. Astăzi știm că iubirea adevărată nu e doar pasiune, ci și răbdare, iertare, grijă și lupta de a rămâne împreună, chiar și atunci când totul pare pierdut. Mulțumim familiilor și prietenilor care ne-au fost stâlp și alinare. Pentru că atunci când doi oameni aleg să creadă unul în altul, iubirea chiar poate învinge tot”,a scris Maria pe rețelele de socializare după finala Insula Iubirii sezonul 9.

